La empresa femenina SEAdLINNNG presentó “SEAdLINNNG of the Year 2022!” desde el Tokyo Korakuen Hall.

En una batalla en triple amenaza, Ryo Mizunami e Itsuki Aoki dieron cuenta de Hanako Nakamori y Misa Kagura y de Yuu y Ayame Sasamura en poco más de trece minutos de refriega.

Las Fresa de Egoistas (ASUKA, Makoto y Mima Shimoda) fueron superiores al equipo de Miyuki Takase, Riko Kawahata y Yumiko Hotta a quienes derrotaron luego de Asuka castigara a Kawahata.

Luego de cuatro meses de ausencia por lesión, Arisa Nakajima regresó enfrentó a Hiroyo Matsumoto, con quien había perdido el Campeonato Individual SEAdLINNNG Beyond The SEA. En agosto pasado ambas se habían enfrentado por el título pero Nakajima resultó lesionada al quedar atorada de una de las cuerdas, por eso el réferi detuvo la lucha y Matsumoto fue proclamada nueva monarca. Pero esta forma de coronarse no dejó satisfecha a la luchadora, quien se comprometió esperar el regreso de Nakajima y concederle la revancha directa. The Violence Queen fue contundente y se mostró implacable en la fase final, cuando castigó a Hiroyo Matsumoto con la DxD para recuperar el título.

Tras celebrar la victoria, Arisa Nakajima recibió el reto de Itsuki Aoki.

Los resultados completos son:

SEAdLINNNG “SEAdLINNNG OF THE YEAR 2022!”, 28.12.2022

Tokyo Korakuen Hall