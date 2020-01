Como parte del cierre de actividades anuales, la empresa femenina SEAdLINNNG presentó «Final Round of the Year» en el Tokyo Korakuen Hall.

En la función se dio el debut de la joven Nori Kaho quien tuvo como sinodal a la experimentada Arisa Nakajima, quien la derrotó en poco más de once minutos.

Siguión un duelo de tercias donde Nanae Takahashi, Syuri y Miyuki Takase doblegaron a Mima Shimoda, Makoto y Asuka.(20:53) con la Nanaraka de Takahashi sobre Makoto. Tras la lucha, Nanae Takahashi anunció que hará un alto a su carrera ya que será sometida a una intervención quirúrgica.

En el turno estelar se disputó el Campeonato de Parejas BEYOND THE SEA SEAdLINNNG. Las monarcas reinantes, Yoshiko y Hiroyo Matsumoto lograron su quinta defensa tras dominar a Rina Yamashita y Kaho Kobayashi en veinte minutos de refriega.

Tras la celebración Arisa Nakajima subió al ring y se encaró con Yoshiko y que le gustaría enfrentarla por el máximo título de la empresa.

Los resultados completos son:

SEAdLINNNG «THE SEAdLINNNG! FINAL ROUND OF THE YEAR», 23.12.2019

Tokyo Korakuen Hall

1. High Speed Tag Match ~ Who is the King of High Speed in 2019!?: Mei Suruga y Mei Hoshizuki vencieron a Chikayo Nagashima y Mikoto Shindo (12:23) cuando Suriga lanzó a Nagashima por encima de la tercera cuerda.

2. Special Tag Match: Takumi Iroha y Ayame Sasamura derrotaron a Saki Akai y Maria

(12:59) con la Botchi Bomb de Iroha sobre Maria.

3. Nori Kaho Debut Match: Arisa Nakajima venció a Nori Kaho (11:01) con un Single-Leg Crab Hold

4. SP MAX VOLTAGE vs. Las Vegas: Nanae Takahashi, Syuri y Miyuki Takase derrotaron a Mima Shimoda, Makoto y Asuka (20:53) con la Nanaraka de Takahashi sobre Makoto.

5. SEAdLINNNG BEYOND THE SEA Tag Team Title: Yoshiko y Hiroyo Matsumoto (c) vencieron a Rina Yamashita y Kaho Kobayashi (20:27) con un Diving Senton de Yoshiko sobre Yamashita defendiendo el título