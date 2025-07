¿Se va Alberto el Patrón de AAA? ¿Cuál es la verdad sobre su supuesta salida?

A días de que WWE tome oficialmente el control total de Lucha Libre AAA Worldwide, los rumores sobre posibles salidas y ajustes en el elenco han comenzado a sacudir al mundo luchístico. Uno de los nombres que más revuelo ha causado es el de Alberto el Patrón, de quien se dice estaría fuera de la empresa por decisión de WWE.

La información aún no es definitiva. Según lo declarado por Ernesto Ocampo, editor en jefe de Superluchas, la salida de Alberto no está confirmada y podría mantenerse en AAA pese a que «no entra en planes inmediatos de WWE«. Algunos medios ya reportan su salida, pero al momento de redactar esta nota, no hay una postura oficial de ninguna de las partes.

Ernesto aclaró que, dentro de WWE, existe división de opiniones: «Hay gente dentro que quiere que Alberto siga. Ha sido un gran rudo, quizá el más odiado de los últimos años, y fue clave para que AAA se mantuviera a flote en el último año, logrando llenos importantes en todo el país«.

► ¿Qué pasa con el resto del roster?

Otro punto que ha generado mucha polémica es la situación contractual del resto de los luchadores. Desde versiones que aseguran que varios ya están firmados, hasta acusaciones entre medios de comunicación por desinformar. Al respecto, Ocampo fue claro: «Lo que hemos informado es lo que es. No ha habido cambios importantes en ese sentido«.

AAA no firmó a luchadores del CMLL como se pensó en un principio. WWE y AAA ahora apuestan por nutrirse de talento independiente, en lugar de ir agresivamente por nombres ya consolidados en otras promociones. Este giro busca hacer de AAA una marca con identidad propia dentro de la visión global de WWE.

► ¿Quiénes seguirán?

Entre los nombres que se mantendrían dentro de AAA se encuentran:

Hijo del Dr. Wagner Jr.

Hijo del Vikingo

La Parka

La Hiedra

Lady Flammer

Lady Maravilla

Niño Hamburguesa

Mr. Iguana

► Fin de la era de los veteranos

Una de las apuestas más notables de esta nueva etapa será darle paso a luchadores jóvenes y desplazando a aquellos que «siguen viviendo de glorias pasadas», según Ocampo. La idea es dinamizar el estilo de la empresa y marcar una diferencia clara con lo que se ve en Estados Unidos. Se buscarán luchas más espectaculares y de alto impacto visual.

► Un futuro incierto, pero con rumbo

Aunque hay muchas piezas aún por acomodarse, todo apunta a que WWE tiene una estrategia clara para renovar AAA. Con un Performance Center en México y un enfoque en el talento emergente, la lucha libre mexicana entrará en una nueva etapa, con retos, polémicas y oportunidades para quienes estén listos para asumir el cambio.

Y sobre Alberto… solo el tiempo dirá si seguirá siendo parte de esta nueva historia o si buscará nuevos horizontes.