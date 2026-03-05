Se unen Las Infernales: Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkiria en Homenaje a dos Leyendas

El Consejo Mundial de Lucha Libre alista uno de los eventos más improtantes de su calendario: Homenaje a Dos Leyendas, que se celebrará el viernes 20 de marzo en la Arena México a las 20:30 horas. La función conmemorará el natalicio de Don Salvador Lutteroth González y rendirá tributo a El Satánico, quien se despedirá oficialmente del ring.

En ese contexto se unirán Las Infernales. El grupo rudo femenino, inspirado en el legendario grupo que encabezó El Satánico en los años noventa, se presenta ahora como cuarteto integrado por Lluvia, Zeuxis, Dark Silueta y Valkiria.

► El legado de la escuela tapatía

Formadas bajo la tutela del Satánico, las cuatro gladiadoras han mostrado en meses recientes una química marcada por la rudeza, la técnica depurada y una agresividad que las ha colocado como una de las alianzas más temidas del CMLL.

Zeuxis y Dark Silueta ya han trabajado como mancuerna, mientras que Lluvia, ya ha trabajado anteriormente con ellas. Valkiria, una de las alumnas más recientes de la escuela tapatía, completa la ecuación aportando potencia y presencia escénica.

► Relevos atómicos increíbles en Homenaje a dos Leyendas

En Homenaje a Dos Leyendas 2026, Las Infernales se medirán en relevos atómicos ante Persephone, La Catalina, La Jarochita y Reina Isis, en un choque que combina rivalidades personales y contraste de estilos.

Más allá del resultado, esta lucha representa un símbolo generacional dentro del CMLL. En la noche en que El Satánico será homenajeado justo el día de su retiro, sus discípulas intentarán honrar su legado.