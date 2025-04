Se revelan luchas originales para WrestleMania 41

Según el plan original de WWE, WrestleMania 41 iba a tener combates muy diferentes a los que finalmente ocuparon el cartel los días 19 y 20 de abril en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

► Las luchas originales para WrestleMania 41

¿Cómo lo sabemos? Gracias al tráiler de WWE: Unreal, serie documental que se estrenará en verano y mostrará todo lo que sucede detrás de escena en cuanto a la programación de los shows. A los tres segundos se puede ver una pizarra al fondo de una reunión que muestra enfrentamientos planeados para el gran evento. Cabe mencionarse que hay dos apuntes abajo de todo que no se pueden leer bien y se desconoce lo que pone.

Campeonato Indiscutible WWE: Cody Rhodes vs John Cena

Roman Reigns contra CM Punk o Seth Rollins

Campeonato Mundial de Peso Completo: CM Punk o Seth Rollins vs Gunther

Campeonato Mundial Femenil: Rhea Ripley vs Bianca Belair

Campeonato Femenil WWE: Jade Cargill vs Nia Jax

Randy Orton contra Kevin Owens

The Wyatt Sicks contra The Judgment Day

Charlotte Flair y Becky Lynch contra IYO SKY y Asuka

AJ Styles contra Logan Paul

Bad Bunny contra Dominik Mysterio

Bron Breakker contra Drew McIntyre

Rey Mysterio (con Travis Scott) contra Chad Gable

Mira el adelanto completo de WWE: Unreal: