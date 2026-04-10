Se concretan los combates que abrirán WrestleMania 42

Tras el último episodio de Monday Night Raw, el cartel de WrestleMania 42 sigue tomando forma, con WWE haciendo algunas actualizaciones en el menú que presentará su gran cita anual los próximos días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Las Vegas (Nevada, EEUU), siendo este el cartel confirmado hasta el momento:

[18 de abril]

► Oba Femi y Brock Lesnar abrirán la segunda noche de WrestleMania 42

El cartel de WrestleMania 42 ya está definido, pero ahora el orden de los combates comienza a tomar forma. Según WrestleVotes Radio en Fightful Select, la WWE ha confirmado los combates de apertura para ambas noches, lo que nos da una primera idea de cómo podría desarrollarse el evento desde su inicio.

El referido medio indica que la Noche 1, el 18 de abril, comenzará con el combate de tríos entre Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed ​​contra The Usos y LA Knight. El objetivo detrás de esto sería que la WWE busca captar la atención de inmediato con el poder mediático que poseen tanto Logan Paul como Speed.

En la Noche 2, el 19 de abril, el plan actual es que Oba Femi y Brock Lesnar abran el evento, un combate importante que busca generar impacto desde el principio. El informe también señala que «hubo influencia externa en esta decisión, ya que ESPN habría presionado para que Lesnar tuviera una presencia destacada en sus plataformas y canales lineales», algo que la WWE accedió sin problemas.

Esta actualización llega pocos días después de que ESPN revelara oficialmente el cartel completo de WrestleMania 42 para las dos noches; si bien los combates de apertura ya están confirmados, aún resta por conocer el orden de los demás combates. Recordemos también que el evento tendrá la presencia de John Cena como anfitrión.