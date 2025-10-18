Se revelan detalles sobre la lesión de Jacob Fatu

Jacob Fatu regreso a SmackDown el pasado 26 de septiembre, interrumpiendo a Drew McIntyre y dejándolo tendido en el ring tras un atacarlo. Luego, centró su mirada en el Campeonato Indisputable WWE de Cody Rhodes, pero dado que McIntyre tampoco se quiso quedar quieto, se decidió pactar un combate entre ambos para definir al retador número uno de «The American Nightmare», mismo que iba a darse en el reciente episodio de SmackDown. Sin embargo, este encuentro no sucedió ya que el samoano fue brutalmente atacado tras bastidores momentos antes de que la lucha dé inicio.

► Jacob Fatu se sometió a un procedimiento dental

Tras el ataque sufrido, Jacob Fatu ha sido oficialmente retirado de la televisión de la WWE para cubrir una afectación con la que ha estado lidiando, y ahora se ha revelado el verdadero motivo de su ausencia. El Hombre Lobo Samoano se enfrenta a una larga recuperación tras someterse a importantes procedimientos dentales y de salud que lo mantendrán apartado hasta bien entrado 2026. Curiosamente, durante el ataque se vio que Fatu emanaba sangre de la boca y con algunas piezas dentales removidas, lo cual le da coherencia a la situación con la que estab lidiando.

Tras el programa del viernes, los fanáticos comenzaron a hacer preguntas en línea, y Cory Hays de BodySlam confirmó la situación, mencionado precisamente que el ataque sufrido guarda relación con su lesión. La misma fuente también reveló que el procedimiento le afectaría a toda la boca y que no se trataba de un tema cosmético, sino de un procedimiento que tenía que hacerse «por cuestiones de salud».

Esto deja claro que la situación de Fatu es más grave que una simple mejora estética, y se especula que estará mucho tiempo fuera, pudiendo regresar tan pronto como el segundo semestre del próximo año. Habrá que ver cómo WWE suple esta importante baja, que se da justo cuando estaba por recibir un importante impulso.