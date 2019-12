¿Se revela si la lesión de Randy Orton es legítima?

El momento para una baja sería uno de los más inoportunos posibles, justo a las puertas de Royal Rumble 2020; véase, el inicio del camino a WrestleMania 36. De ahí que haya resonado tanto la noticia de una presunta lesión de Randy Orton ayer durante un house show celebrado en Pennsylvania, mientras disputaba un combate contra AJ Styles. Suceso sobre el que existen dos versiones opuestas.

De un lado, la oficial. Según WWE, se trata de una lesión verdadera, y Orton pasó por evaluación médica a fin de conocer el alcance de la misma. Y del otro, Dave Meltzer. Según el editor del Wrestling Observer, estamos ante una mera escenificación de una dolencia, «que se plasmará en televisión».

Sin ir más lejos, hoy durante Monday Night Raw, pues McMaholandia publica novedades sobre «The Viper».

UPDATE: @RandyOrton will address the results of his medical evaluation on tonight’s #Raw. https://t.co/gq6IsScMDR

