La cartelera de Spaten Fight Night 2 se completa con la incorporación de dos combates de boxeo de alto riesgo y un choque de campeón contra campeón bajo las reglas de MMA, anunció la promotora en días pasados.

La cartelera del 27 de septiembre en São Paulo, Brasil, estará encabezada por un combate de boxeo a ocho asaltos entre los miembros del Salón de la Fama de la UFC, Vitor Belfort, y Wanderlei Silva. Además de este enfrentamiento, la dos veces medallista olímpica y campeona mundial de peso ligero de la FIB, Beatriz Ferreira, defenderá su título contra Maira Moneo.

Ferreira tiene un récord de 7-0 con dos nocauts desde que se convirtió en profesional en 2022, y Moneo sube al ring con un récord de 16-2 con tres nocauts.

El medallista de oro olímpico Hebert Conceição, quien ganó el título brasileño de peso supermediano en la primera edición de Spaten FC con una victoria sobre Esquiva Falcão, lo defenderá por primera vez contra su hermano Yamaguchi Falcão.

Los hermanos Falcao también han ganado medallas olímpicas en boxeo, con Yamaguchi consiguiendo el bronce en 2012. El combate se disputará a 10 asaltos de 3 minutos.

El único combate de MMA de la noche enfrentará al campeón de peso ligero de Shooto Brasil, Thiago Silva (26-17, 1 no contest), contra el campeón de peso ligero de MAC, Wanderson Barcellos (7-2).

► Cartel Spaten Fight Night 2

Vitor Belfort contra Wanderlei Silva – boxeo

Beatriz Ferreira contra Maira Moneo – por el cinturón mundial de peso ligero de la FIB

Hebert Conceição vs. Yamaguchi Falcão – por el cinturón brasileño de peso súper mediano

Wanderson Barcellos vs.Thiago Silva – MMA