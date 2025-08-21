Dos hombres que recientemente se hicieron un hueco en la lucha por el título de peso mediano de la UFC tendrán la posibilidad de acercarse aún más a una oportunidad contra Khamzat Chimaev en el evento principal de UFC Vancouver.

Renier de Ridder y Anthony Hernandez pelearán en el evento principal de la cartelera, que se celebrará el 18 de octubre en el Rogers Arena. El presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, confirmó oficialmente este combate, así como otros, durante una transmisión en vivo por Instagram.

White también insinuó que el ganador con mejor rendimiento entre esta pelea y la de Nassourdine Imavov contra Caio Borralho, que se llevará a cabo en UFC París el 6 de septiembre, podría ser el primero en la fila para retar a Chimaev. Chimaev derrotó a Dricus Du Plessis por el título de peso mediano en UFC 319 el sábado pasado.

► Reinier De Ridder vs. Anthony Hernandez encabezarán UFC Vancouver, Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi será la pelea co-estelar.

De Ridder, excampeón de dos divisiones en ONE Championship, tiene un récord de 4-0 en UFC desde su debut promocional en noviembre pasado. Ha logrado victorias por sumisión sobre Gerald Meerschaert y Kevin Holland, un nocaut técnico sobre Bo Nickal y una decisión dividida sobre el excampeón de peso mediano Robert Whittaker. La pelea contra Whittaker se llevó a cabo el mes pasado en el evento principal de UFC Abu Dhabi.

Hernandez ha ganado ocho peleas consecutivas y tiene un récord de 9-2 en UFC. Peleó hace apenas un par de semanas en el evento principal de UFC Vegas 109, dominando a Roman Dolidze camino a una sumisión en el cuarto asalto.

El evento coestelar de UFC Vancouver enfrentará al ex aspirante al título de peso gallo Marlon «Chito» Vera contra Aiemann Zahabi. Vera ha perdido dos peleas consecutivas y tres de sus últimas cuatro, habiendo peleado por última vez contra Deiveson Figueiredo en el evento UFC Abu Dhabi Fight Night del año pasado. Zahabi, por su parte, ha ganado seis peleas consecutivas y tiene un récord de 7-2 en UFC. Zahabi peleó en peso pluma en UFC 315, derrotando al ex campeón de peso gallo José Aldo, quien se retiró de las MMA profesionales por segunda vez después del combate.

El mencionado Holland también competirá en UFC Vancouver, enfrentándose a Mike Malott. Holland tiene un récord de 3-3 en sus últimas seis peleas, perdiendo por decisión ante Daniel Rodríguez en una emocionante pelea en UFC 318, que Holland aceptó con poca anticipación. Malott tiene un récord de 12-2-1 en MMA profesional, que incluye un récord de 5-1 en UFC desde que se unió tras terminar en la primera ronda de la Contender Series de Dana White. Malott peleó recientemente en UFC 315, noqueando a Charles Radtke.

También se anunció una importante pelea de peso mosca femenino, ya que Manon Fiorot se enfrentará a Jasmine Jasudavicius. Fiorot desafió sin éxito a Valentina Shevchenko por el título de peso mosca femenino en UFC 315, una pelea que rompió una racha invicta de 7-0 en UFC y una racha de 12 victorias consecutivas que Fiorot tenía desde que abandonó su debut profesional en MMA. Mientras tanto, Jasudavicius ha ganado cinco peleas seguidas y siete de ocho, sometiendo a Jessica Andrade en esa misma cartelera de UFC 315.

Con estas incorporaciones, la cartelera actual de UFC Fight Night 262 incluye:

Reinier de Ridder vs. Anthony Hernandez

Marlon Vera vs. Aiemann Zahabi

Kevin Holland vs. Mike Malott

Manon Fiorot vs. Jasmine Jasudavicius

HyunSung Park vs. Bruno Silva

Danny Barlow vs. Djorden Santos

Stephanie Luciano vs. Ravena Oliveira

Azamat Bekoev vs. Yousri Belgaroui