Una serie de anuncios oficiales de peleas para el próximo regreso de la UFC a Londres, Inglaterra, han confirmado el regreso al octágono de Molly McCann, de Liverpool. La «albóndiga» se enfrentará a la brasileña Istela Nunes el 22 de marzo en el O2 Arena en una de las dos peleas de peso paja programadas para la cartelera.

McCann ha peleado dos veces en 2024, año en el que comenzó registrando la primera victoria por sumisión de su carrera profesional contra Diana Belbiţă en febrero. Tras romper su mala racha de dos peleas, la luchadora de 34 años perdió por decisión unánime ante Bruna Brasil, de The Fighting Nerds, en el UFC 304 de julio.

Con ello, su récord en la UFC se situó en 7-6 tras ser derrotada por la mejor mujer de la noche. Su próxima rival, Nunes, necesita desesperadamente una victoria si quiere mantener su puesto en la lista del peso paja.

La ex aspirante al Campeonato de la ONE llegó a la UFC hace tres años y, en cuatro salidas, aún no ha conseguido levantar la mano dentro del Octágono. Las derrotas ante Ariane Carnelossi, Sam Hughes, Yazmin Jauregui y Victoria Dudakova la tienen entre la espada y la pared.

Su derrota ante Dudakova en julio de 2023 terminó en poco más de 30 segundos debido a una luxación de codo y Nunes no ha vuelto a pelear desde entonces. En esta última avalancha de anuncios también se han confirmado otras peleas.

Christian Leroy Duncan vs Andrey Pulyaev – peso medio

Oumar Sy vs Alonzo Menifield – peso semicompleto

Shauna Bannon vs Puja Tomar – peso paja