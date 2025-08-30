El excampeón de peso wélter Leon Edwards peleará contra Carlos Prates en el UFC 322 en la ciudad de Nueva York el 15 de noviembre.

Tras dos exitosas defensas del cinturón de las 170 libras contra Kamaru Usman y Colby Covington, Edwards, de 34 años, fue destronado por Belal Muhammad por decisión unánime en julio pasado. Desde entonces, el boxeador de 34 años ha sufrido otra derrota, tras ser sometido por Sean Brady en marzo de este año, y ha descendido al número 4 en la clasificación de peso wélter.

Ahora Edwards se enfrentará a Prates, de 32 años, quien hasta el momento acumula un récord de 5-1 en el UFC, ocupando el noveno puesto en la clasificación de las 170 libras.

Prates viene de un impresionante nocaut con codazo giratorio sobre Geoff Neal en el UFC 319 el 16 de agosto. El final atrajo mucha atención en línea, con Prates acumulando cinco victorias en sus últimas seis peleas, cuatro de ellas por nocaut.

Edwards vs. Prates formará parte de una apretada cartelera de PPV de UFC 322, que estará encabezada por un enfrentamiento por el título de peso wélter entre el actual campeón Jack Della Maddalena y el excampeón del peso ligero Islam Makhachev. Mientras tanto, la campeona de peso mosca femenino, Valentina Shevchenko, se enfrentará a Zhang Weili, quien acaba de dejar vacante el título de peso paja para llevarse esta pelea.

Carlos Prates había pedido un enfrentamiento rápido con MVP tras la resolución de su victoria sobre Geoff Neal en Chicago, ya que Prates quería enfrentarse a Michael «Venom» Page en la cartelera de UFC Río. Page, quien también obtuvo una victoria en UFC 319 al vencer al ex aspirante al título de peso mediano de UFC, Jared Cannonier, parecía intrigado por la idea de una pelea de Prates en la patria de su rival, el 11 de octubre en Brasil.

Presumiblemente, también habría generado mucha intriga para Page, quien se ha quejado de la política de emparejamientos en el peso wélter y de lo difícil que es conseguir peleas allí. Lamentablemente, los organizadores tenían una visión diferente de lo que les depara el futuro a ambos peleadores, y ahora surgen interrogantes sobre qué podría ser el futuro de MVP.