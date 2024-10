Johnny Walker, aspirante al semicompleto de la UFC, tendrá la oportunidad de poner fin a su difícil racha sin victorias en el primer evento de pago por evento de 2025.

Walker (21-9, 1 NC) no ha levantado la mano desde que una victoria por decisión sobre Anthony Smith le colocó en una racha de tres victorias consecutivas. Walker, de 34 años, parecía estar en terreno inestable hace unos años, cuando atravesó una mala racha de forma, perdiendo cuatro de cinco peleas, pero luego pareció dar la vuelta a la situación con una racha de tres peleas ganadas.

Sin embargo, las cosas han vuelto a empeorar en el último año, empezando por una pelea contra Magomedov Ankalaev en octubre del año pasado que terminó en un no contest después de que el brasileño no pudiera continuar debido a un golpe ilegal accidental en la rodilla.

Después de que un combate nulo contra Magomed Ankalaev frenara sus aspiraciones al título el año pasado, dos resultados devastadores en 2025 han acabado con ellas. Tras una brutal derrota por nocaut ante Ankalaev en su inmediata revancha el pasado enero, el brasileño corrió una suerte similar a manos de Volkan Oezdemir en Arabia Saudí cinco meses después.

Si quiere recuperarse de esos resultados, Walker tendrá que evitar los grandes golpes de otro de los pesos semi pesados de la división a principios del año que viene.

Según Red Corner MMA, el aspirante número 9 defenderá su puesto entre los 10 primeros frente a Bogdan Guskov (16-3) en el UFC 311 el 18 de enero.

Ahora Walker se enfrentará a Guskov, de 32 años, que perdió su debut en la UFC en septiembre del año pasado, pero desde entonces ha ganado peleas consecutivas por la vía de los golpes este año, incluyendo un KO en el primer asalto de Zac Pauga, seguido de un final por nocaut técnico contra Ryan Spann.

Desde que cayó por sumisión ante Oezdemir en un debut con poca antelación en París hace 13 meses, «Czarevitch» ha desplegado todo su poder feroz, deteniendo tanto a Zac Pauga como a Ryan Spann dentro de la distancia.

Y tras haber irrumpido en la clasificación con su triunfo sobre «Superman», el luchador uzbeko tendrá ahora la mira puesta en el puesto de Walker entre los 10 primeros de las 205 libras.

Walker vs. Guskov se une a una cartelera del UFC 311 que aún no tiene un combate principal, pero que también incluirá el combate Jailton Almeida vs. Sergey Spivak, el evento UFC 311 aún no tiene lugar ni sede confirmados, pero se rumorea que Los Ángeles acogerá el PPV inaugural del año.