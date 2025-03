La próxima pelea del ex campeón semipesado Jamahal Hill será contra el reciente aspirante al título Khalil Rountree Jr en el evento principal de UFC Fight Night 257 en el T-Mobile Arena de Kansas City el 26 de abril.

El ex campeón del semicompleto de la UFC Jamahal Hill y el ex retador al título Khalil Rountree están listos para chocar en el último evento principal del calendario de abril de la promoción.

El líder de las artes marciales mixtas se dirigirá a Misuri a finales de año para organizar una UFC Fight Night desde el interior del T-Mobile Center de Kansas City el 26 de abril.

Esta semana, la UFC ha confirmado una serie de combates de alto nivel, entre ellos la pelea de retirada de Anthony Smith, el próximo combate del entretenido peso medio Michel Pereira y los regresos de figuras como Ikram Aliskerov y Giga Chikadze. Y en el transcurso de la semana se desveló un combate titular.

Tras sus derrotas consecutivas ante Alex Pereira y Jiří Procházka, Hill (12-3, 1 NC), número 4 del escalafón, tratará de volver a las andadas en las 205 libras contra otro aspirante que también cayó derrotado recientemente a manos de «Poatan», Rountree (13-6, 1 NC), número 7 del escalafón.

Hill vs. Rountree Jr. encabeza un UFC Fight Night 257 que también contará con Michel Pereira vs. Abu Magomedov, Giga Chikadze vs. David Onama y Anthony Smith vs. Zhang Mingyang.

Con esta adición, las peleas que se espera que tengan lugar en el UFC Fight Night de Kansas City son las siguientes:

Jamahal Hill contra Khalil Rountree (combate principal de los semipesados)

Giga Chikadze contra David Onama (peso pluma)

Ikram Aliskerov contra Andre Muniz (peso medio)

Anthony Smith contra Zhang Mingyang (semipesados)

Michel Pereira contra Abus Magomedov (peso medio)

Polyana Viana contra Jaqueline Amorim (peso paja femenino)

Cameron Saaiman contra Malcolm Wellmaker (peso gallo)

Ahmed Hassanzada contra Mitch Ramírez (peso ligero)

Matt Schnell contra Jimmy Flick (peso mosca)

Chelsea Chandler contra Joselyne Edwards (peso gallo femenino)