Una gran pelea en la división de peso welter es el primer enfrentamiento importante que se ha informado para el regreso de la UFC a Miami el 12 de abril. Ag. Fight reveló que el ex retador al título del peso welter de la UFC Gilbert Burns volverá a Miami por segundo año consecutivo para enfrentarse al invicto peleador ecuatoriano Michael Morales.

Burns viene actualmente de la mayor racha sin victorias de su carrera después de perder sus últimas tres peleas dentro del Octágono. En mayo de 2023, sufrió una lesión en su derrota ante Belal Muhammad, regresando al año siguiente en Miami donde fue finalizado por Jack Della Maddalena. Su difícil racha continuó el pasado mes de septiembre, cuando perdió por decisión unánime ante Sean Brady en cinco asaltos en el UFC Apex.

Para volver a la senda de la victoria, el aspirante número 8 tendrá que ser el primero en derrotar al ecuatoriano Morales, quién está invicto en 17 peleas. El púgil de 25 años llegó a la UFC en 2022 tras conseguir su contrato a través de la Contender Series de Dana White y desde entonces ha causado una gran impresión.

Desde entonces ha vencido a rivales de la talla de Neil Magny, Jake Matthews y Max Griffin para encadenar una racha de cinco peleas ganadas dentro del octágono que le han valido el puesto número 12 del top 15. Con 12 victorias por nocaut, Morales es un contendiente peligroso que espera conseguir en Miami la mayor victoria de su carrera hasta la fecha.

Para «Durinho», vencer a una estrella emergente de gran prestigio como Morales podría ser la inyección de confianza que necesita para volver a establecerse como un peleador serio en la cima de la división del peso welter.

Aunque la pelea no era un hecho en ese momento, Burns habló recientemente sobre el posible enfrentamiento durante un episodio del Show Me The Money Podcast. Elogió mucho a Morales antes de afirmar que, a pesar de ser una pelea difícil para ambos, al igual que su amigo Renato Moicano, «no puede permitirse perder».