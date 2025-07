Una pelea de peso semicompleto entre Carlos Ulberg y Dominick Reyes encabezará el UFC Fight Night 260 en Perth, Australia, el 28 de septiembre.

Ulberg, de 34 años, lleva una impresionante racha de ocho victorias consecutivas en la división, lo que le ha llevado al tercer puesto en la clasificación.

Las victorias más importantes del neozelandés se han producido en el último año, empezando por un KO sobre Alonzo Menifield, seguido de una victoria por decisión unánime sobre Volkan Oezdemir y, más recientemente, en marzo, una victoria por decisión unánime sobre el ex campeón de 205 libras Jan Blachowicz.

Ahora Ulberg se enfrentará al ex aspirante al título Dominick Reyes, quien no hace mucho se vio envuelto en una mala racha de derrotas, sufriendo cuatro derrotas consecutivas, las tres últimas por golpes.

Por lo tanto, la mejor época del luchador de 35 años, cuando le planteó a Jon Jones uno de los retos más difíciles de su carrera, parecía haber quedado muy atrás, pero desde junio del año pasado ha logrado inesperadamente estabilizar su carrera con una racha de tres victorias consecutivas.

En el camino, Reyes ha noqueado a Dustin Jacoby, ha derrotado por KO técnico a Anthony Smith y, más recientemente, ha noqueado a Nikita Krylov en el primer asalto en el UFC 314 en abril, para volver a subir al número 8 del ranking.

Ulberg vs. Reyes encabezará la cartelera del UFC Fight Night 260, que aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero que también contará con Doo Ho Choi vs. Daniel Santos.

Con esta incorporación, la cartelera de UFC Perth ahora incluye:

Dominick Reyes vs. Carlos Ulberg

Dooho Choi vs. Daniel Santos

Rodolfo Bellato vs. Navajo Stirling

Loma Lookboonmee vs. Alexia Thainara

Josias Musasa vs. Colby Thicknesse

Luana Carolina vs. Michelle Montague