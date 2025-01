Se espera que la pelea de peso semicompleto entre Dominick Reyes y Nikita Krylov tenga lugar en el UFC 314 el 12 de abril en Miami, Florida.

No hace tanto tiempo que Reyes, de 35 años, parecía a punto de abandonar la UFC tras sufrir cuatro derrotas consecutivas, entre ellas el nocaut técnico de Jan Blachowicz, el de Jiri Prochazka y el de Ryan Spann.

Sin embargo, Reyes ha sido capaz de reagruparse después de un año y medio en el banquillo y volvió a la victoria el año pasado con una gran presentación que finalizó por KO sobre Justin Jacoby seguida de una victoria por TKO contra Anthony Smith.

Ahora, el ex aspirante al título se enfrentará a Krylov, de 32 años, que lleva una racha de tres peleas ganadas, tras derrotar por nocaut técnico a Alexander Gustafsson, ganar por decisión unánime a Volkan Oezdemir y someter a Ryan Spann.

Sin embargo, esa última victoria se produjo en marzo de 2023, y desde entonces ha tenido un largo período de inactividad debido a una grave lesión en el hombro, por lo que habrán pasado más de dos años desde la última vez que pisó el octágono cuando se enfrente a Reyes.

Krylov está listo para volver a la acción después de estar fuera de juego desde marzo de 2023. Llega a la pelea con una racha de tres victorias consecutivas, sobre Ryan Spann, Volkan Oezdemir y Alexander Gustafsson. A pesar de su parón, el veterano contendiente tratará de prolongar su impulso ante un duro rival.

Reyes, por su parte, está disfrutando de un resurgimiento en su carrera. Tras sufrir una dura racha de cuatro derrotas consecutivas, incluidas las sufridas ante Jon Jones y Jan Blachowicz, «El Devastador» se recuperó en 2024 con victorias por nocaut sobre Anthony Smith y Dustin Jacoby. Ahora, Reyes aspira a continuar su ascenso hacia la lucha por el título.

Reyes vs. Krylov se une a una tarjeta UFC 314 que aún no tiene un cabeza de cartel, pero también incluirá Gilbert Burns vs. Michael Morales y Yan Xiaonan vs. Virna Jandiroba. Con esta incorporación, las peleas previstas para el UFC 314 del 12 de abril son las siguientes.

Gilbert Burns contra Michael Morales

Virna Jandiroba contra Yan Xiaonan

Nikita Krylov contra Dominick Reyes