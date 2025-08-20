Tras sufrir una lesión en su última pelea a principios de este año, el excampeón de peso mosca de la UFC, Deiveson Figueiredo, regresará al octágono el 11 de octubre para enfrentarse a Montel Jackson.

ESPN Brasil reportó inicialmente el enfrentamiento.

Esta será la primera pelea de Figueiredo desde su derrota ante Cory Sandhagen en el evento principal de UFC Des Moines. En esta pelea, el excampeón de peso mosca sufrió una lesión de rodilla al final del combate.

► Deiveson Figueiredo regresa a la acción en UFC Río

El hombre conocido como «Deus Da Guerra» ascendió a peso gallo a finales de 2023, con tres victorias consecutivas antes de dos derrotas ante el excampeón Petr Yan y Sandhagen, quien aspirará al oro en UFC 320. Es la primera vez en la carrera de Figueiredo que sufre dos derrotas consecutivas.

Figueiredo es un ex dos veces campeón de peso mosca de la UFC, tras haber participado en cuatro batallas por el título con Brandon Moreno, con un balance de 1-2-1 durante la legendaria y loable rivalidad. Su rival, Jackson ha ganado seis peleas consecutivas. También compitió en la UFC Des Moines, donde venció por decisión unánime a Daniel Marcos.

La UFC Río, que se celebrará el 11 de octubre en el Farmasi Arena de Río de Janeiro, Brasil, tendrá como protagonista principal al excampeón de peso ligero Charles Oliveira, quien se enfrentará a Rafael Fiziev.