Se revela rival y fecha de regreso para Dan Hooker

Dos peleas de cinco asaltos en el peso ligero encabezarán el evento UFC Fight Night 233 en Austin, Texas, el 2 de diciembre, con Beneil Dariush luchando contra Arman Tsarukyan en el evento estelar, mientras que Bobby Green se enfrenta a Dan Hooker en el co-evento principal.

En cuanto a la pelea co-estelar, Bobby Green se impuso por KO en 33 segundos a Grant Dawson hace apenas unas semanas, lo que supone su segunda victoria consecutiva tras someter también a Tony Ferguson en julio.

Su otro combate de este año, contra Jared Gordon, terminó sin decisión debido a un choque accidental de cabezas, lo que deja a Green en el número 12 de la división.

Ahora se enfrentará al noveno clasificado, Hooker, que viene de dos victorias consecutivas, tras noquear por nocaut técnico a Claudio Puelles y vencer por decisión dividida a Jalin Turner.

Hooker (23-12 MMA, 13-8 UFC) y Green (31-14-1 MMA, 12-9-1 UFC) han buscado un enfrentamiento en las últimas semanas, desde que Green noqueara a Grant Dawson en 33 segundos el 7 de octubre.

Ambos púgiles llegan al combate con dos victorias consecutivas. Hooker derrotó sucesivamente a Claudio Puelles y Jalin Turner. Green terminó sus combates consecutivos contra Tony Ferguson y Dawson.

Dariush vs. Tsarukyan y Green vs. Hooker encabezan el cartel de un UFC Fight Night 233 que cuenta con un cartel principal muy sólido en el que también estarán Sean Brady vs. Kelvin Gastelum, Miesha Tate vs. Julia Avila y Rob Font vs. Deiveson Figueiredo.

Con esta incorporación, el cartel del UFC Austin incluye:

Beneil Dairush contra Arman Tsaukyan

Dan Hooker contra Bobby Green

Rob Font contra Deiveson Figueiredo

Sean Brady contra Kelvin Gastelum

Roman Dolidze contra TBA

Miesha Tate contra Julia Ávila

Veronica Hardy contra Jamey-Lyn Horth

Azamat Murzakanov contra Khalil Rountree

Clay Guida contra Joaquim Silva

Drakkar Klose contra Joe Solecki

Jared Gooden contra Wellington Turman

Melquizael Costa contra Steve García