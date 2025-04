La pelea de retiro de Dustin Poirier será una trilogía con Max Holloway por el título BMF en el UFC 318 en Nueva Orleans, Luisiana, el 19 de julio.

Poirier, de 36 años, había señalado hace varios meses que tenía la intención de tener una última pelea, pero ha admitido que una tercera pelea con Holloway no había estado en su mente.

«Yo estaba pidiendo [Justin] Gaethje», dijo Poirier a MMAJunkie. «Le estaba pidiendo a [UFC CBO Hunter Campbell] y al UFC por Gaethje porque estamos 1-1, quería cerrar esa trilogía. Por alguna razón, realmente querían esta pelea, así que dije, ‘OK, está bien’ porque respeto al tipo de mi última pelea. No sé cuál fue el proceso que siguieron para organizar esta pelea entre Max y yo, pero le tengo mucho respeto, así que me pareció lógico». «Dije: ‘Sólo leyendas’. Él definitivamente encaja en eso».

Poirier y Holloway se enfrentaron por primera vez en UFC 143 en 2012, con «El Diamante» ganando a través de una sumisión de armbar triangular en la primera ronda en esa ocasión.

Luego, siete años más tarde, volvieron a enfrentarse en UFC 236 en 2019 después de que Holloway decidiera probarse a sí mismo subiendo una categoría de peso por el título interino de peso ligero, pero esta vez fue Poirier quien resultó el ganador dominante por decisión unánime.

Desde entonces, Poirier ha ido 5-4, mientras que Holloway ha ido 6-4, pero hay mucho más que eso. Para Poirier, su mayor logro en los años transcurridos desde entonces ha sido su exitosa victoria consecutiva por nocaut técnico contra Conor McGregor en 2021, que llevó su poder de estrella al siguiente nivel.

Sin embargo, aunque también tuvo tres oportunidades separadas por el título de peso ligero, Poirier fue sometido cada vez por Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira y, más recientemente, Islam Makhachev en su última aparición en el Octágono en junio del año pasado, mientras que un desafío anterior por el título BMF terminó en una derrota por KO ante Justin Gaethje.

En cuanto a Holloway, perdería su título de peso pluma más tarde ese mismo año ante Alexander Volkanovski, y desde entonces ha perdido contra él otras dos veces.

Sin embargo, en abril del año pasado, Holloway obtuvo una famosa victoria por KO en el último segundo sobre Justin Gaethje para ganar el cinturón simbólico de la BMF, aunque más tarde en el año fue noqueado por Ilia Topuria en otro intento de recuperar el título de 145 libras.

Holloway vs. Poirier 3 es actualmente la única pelea reservada para UFC 318, que en un guiño al hecho de que es la última pelea de Poirier se llevará a cabo en su propio estado natal de Louisiana.

«Este es el sueño», dijo Poirier. «Este es el plan. Fui yo quien se puso en contacto con la UFC y le dije: ‘Oye, me encantaría retirarme en casa’. Para mi sorpresa, me lo agradecieron y me dijeron: ‘Vale, haremos todo lo posible para que así sea’. Es increíble que una empresa trabaje contigo de esa manera y te respete lo suficiente como para intentar poner las cosas en marcha, porque tienen tantas cosas en su agenda que están reservadas para todo el año anterior»

«La gente no entiende todo lo que pasa entre bastidores. Estas fechas y lugares están planeados de antemano desde hace mucho tiempo. Para ellos, desechar algo y traer la jaula a Luisiana y prepararla para que me retire en casa, es un sueño hecho realidad».