Se revela razón del odio real de Roman Reigns hacia CM Punk

Anoche en WWE Raw, vimos un intenso careo entre Roman Reigns, ganador del Royal Rumble 2026, y CM Punk, Campeón Mundial de Peso Completo. Reigns anunció al mundo que eligió luchar ante Punk en WrestleMania 42.

Sin embargo, algo llamó mucho la atención: Roman Reigns dijo que no solo eligió a CM Punk para vencerlo, sino porque en verdad lo odiaba. Y se refirió a cuando CM Punk fue al podcast de «su amiguito», el también luchador Colt Cabana, y según Reigns, eso le hizo más difícil la vida a Reigns, por culpa de Punk.

► La explicación del odio de Roman Reigns hacia CM Punk

Pues bien, la frase de Reigns pasó desapercibida, pero es más importante y profunda de lo que parece. Por ese motivo, aquí en SÚPER LUCHAS les traemos el contexto de la frase de Roman Reigns.

Y es que, en noviembre de 2014, unos meses después de haber sido despedido de WWE el día de su boda, luego de estar suspendido desde enero de ese año por haberse ido a su casa tras el Royal Rumble, y tras una dura reunión en donde hasta insultó a Vince McMahon y Triple H, Punk rompió su silencio por su despido y se despachó en contra de su antigua empresa.

En cierto momento del podcast, criticando a Vince McMahon y Triple H en torno a la forma en cómo se dio su lucha en desventaja ante los tres miembros de The Shield en el PPV WWE TLC 2013, CM Punk reveló que desde la gerencia de WWE le pidieron que hiciera lucir fuerte a Roman Reigns en dicha lucha, a lo cual se negó rotundamente. Estas fueron las palabras de CM Punk en su momento:

“Pero el PPV en sí. Era yo contra The Shield, tres contra uno. Sí, el evento era yo contra The Shield, 3 contra 1. Estos eran los tres tipos más impulsados desde, no sé, alguien como Bobby Lashley. A los tres los habían empujado y protegido muchísimo. Y me dicen: ‘tú vas a ganar’. Y yo dije: ‘ok, si eso es lo que quieren’.

«Y luego me agarran y me recalcan: ‘pero tienes que hacer que Roman se vea realmente, realmente fuerte’. Y yo pensé: ‘no, yo iba a aplastarlos y vencerlos. Iba a pasarles por encima, a darles supermanazos y aplicarles el GTS a los tres al mismo tiempo’. Pero bueno, dije: ‘sí, ya entendí, ok’.

«Entonces, mientras armábamos el combate, cada dos minutos venía alguien nuevo a decirme: ‘oye, tienes que hacerlo ver muy fuerte’. Me harté de Michael Hayes y de todos los demás, incluso de gente que ni siquiera estaba involucrada en el combate, acercándose a decirme: ‘oye, ¿sí lo estás haciendo ver fuerte, verdad?’

«Y al final dije: ‘¿saben qué? ¿Saben qué los haría verse realmente fuertes? Que me ganen’. Porque que tres tipos no puedan vencer a uno solo es una estupidez. ‘Pero no, Vince quiere que tú ganes’. ‘Ok’. ‘Pero tienes que hacer que se vean fuertes’. ‘¡Carajo! ¡Ya lo entendí! Sé cómo hacer el trabajo, cállense. Pero si alguien más viene a decírmelo… simplemente los voy a poner por encima. Eso es todo. Los voy a poner por encima, se van a ver muy fuertes y ustedes van a estar felices, ¿no?’.

«‘Bueno, no, porque quieren que tú ganes. Pero tienes que hacerlos ver fuertes’. Es solo una mentalidad”.

Pero, ¿por qué Roman Reigns dice que esas declaraciones de CM Punk le hicieron la vida más difícil? Porque Punk reforzó con ello las ideas que desde ya se estaban empezando a hacer los fans: que Roman Reigns era el eslabón más débil de The Shield, pero el que más empuje y proyección recibía, aun sin merecerlo.

Y es que, desde el principio, Vince McMahon le quiso meter por la garganta a Roman Reigns a los fans, hasta que, al final, años después, demostró que tenía razón y los fans lo aceptaron como la gran figura y estrella que es hoy en día.