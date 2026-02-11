Se revela posible tiempo de ausencia de Bron Breakker

Bron Breakker era uno de los favoritos a ganar el Royal Rumble 2026; sin embargo, fue eliminado en tan solo cinco segundos por Oba Femi, luego de que un hombre misterioso le propinara un pisotón justo antes de ingresar al ring. Eso tiró abajo todo el plan que The Vision venía trazando, mismos que sufieron otro gran revés cuando este lunes se confirmó su ausencia en el futuro previsible debido a una hernia que requirió de una cirugía.

► Bron Breakker podría perderse hasta seis meses

En una actualización dada en la reciente edición del «Wrestling Observer Radio», Dave Meltzer reveló que Bron Breakker llevaba un tiempo lidiando con la hernia y que se vio obligado a operarse tras un reciente chequeo que reveló que su condición había empeorado. Al igual que todos los casos donde se ha reportado una lesión, Meltzer no tenía una indicación clara de cuánto tiempo estaría Breakker de baja, señalando que la recuperación podría durar hasta seis meses, en el peor escenario, quedándose potencialmente fuera de WrestleMania 42.

«No hay una fecha límite para su regreso. O sea, hablan de una lesión que podría acabar con su carrera. Creo que es una exageración, volverá. Podría tardar un par de meses, dependiendo de muchos factores. Pero… eso no tuvo nada que ver con el Royal Rumble, con su baja. La gente decía: «Ah, por eso hicieron lo del Rumble». No tuvo nada que ver con el Rumble, aunque sí, probablemente lo tuvo mucho antes.»

«Pero sí, no tuvo nada que ver con ninguna historia, con nada de lo que estuvieran haciendo. Y luego, fue como si lo revisaran y tuviera que operarse de urgencia. Así que esa es la historia básica. Y sí… estará de baja un tiempo. En cuanto a cuánto tiempo, nadie me ha dado una fecha exacta. Investigué algunas cosas… podrían ser 12 semanas, o 6 meses como mucho. Probablemente no tanto, pero repito… no conozco todos los detalles.»