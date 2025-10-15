Se revela posible sede de Elimination Chamber 2026

WWE sigue su curso de cara a su siguiente Evento Premium en vivo, Survivor Series, pero tampoco se duerme en los laureles y ya establece una hoja de ruta para WrestleMania 42. De hecho, Royal Rumble 2026 ya está confirmado para realizarse en Arabia Saudita, y Elimination Chamber será su siguiente parada antes del gran evento.

► Elimination Chamber 2026 se llevaría a cabo en Chicago

Dave Meltzer informó recientemente en la última edición del boletín del Wrestling Observer que el evento en vivo premium Elimination Chamber del próximo año se celebraría en Chicago, Illinois, el 28 de febrero de 2026. Ahora, un nuevo informe de Wrestlenomics respalda la versión inicial de Meltzer tras confirmar con diversas fuentes de la compañía, por lo que resulta altamente probable que la última parada anual antes de WrestleMania 42 se llevea cabo en el Allstate Arena de la referida ciudad.

«Elimination Chamber está programado para el 28 de febrero en Chicago, según confirmó Wrestlenomics con múltiples fuentes.

La fecha y el lugar del WWE PLE fueron reportados inicialmente por el Wrestling Observer Newsletter. WWE no respondió de inmediato a una solicitud de Wrestlenomics para confirmar la fecha y el lugar.»

Si bien la WWE aún no ha confirmado una fecha oficial, se espera que el anuncio se haga oficial muy pronto. De concretarse, el evento marcará la primera vez desde 2021 que Elimination Chamber se celebre en los Estados Unidos, y la primera desde 2020 con público en vivo, ya que la edición del 2021 tuvo lugar durante la era Thunderdome de la pandemia de COVID-19, cuando el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, albergaba los eventos de la compañía en ese momento. La edición del 2022 se llevó a cabo en Arabia Saudita, el 2023 en Montreal, Quebec, Canadá, el 2024 llegó a Perth, Australia, mientras que la edición de este año regresó a Canadá, esta vez al Rogers Centre en Toronto, Ontario.

Salvo cualquier novedad de última hora, la confirmación de Elimination Chamber en Chicago significa que el camino a WrestleMania 42 ya está decidido. Recordemos que la edición del año pasado concluyó con un impactante cambio a rudo de John Cena, cuando decidió «venderle el alma» a The Rock.