Se revela posible plan para Iyo Sky en WrestleMania 42

Hace tan solo un año, Iyo Sky salió de WrestleMania 41 con el Campeonato Mundial Femenil y un gran impulso después de que ella, Rhea Ripley y Bianca Belair protagonizaran lo que muchos consideraron el mejor combate del fin de semana. Eventualmente, perdería el título y formaría equipo con Rhea Ripley por un tiempo, donde incluso lograron el Campeonato Femenil de Parejas; sin embargo, tras perder dichos títulos, su ruta hacia la edición de este año luce incierta, por el momento.

► Iyo Sky se enfrentaría a Asuka en WrestleMania 42

Iyo Sky no solo perdió el Campeonato Femenil de Parejas junto a Rhea Ripley, sino que se separó de esta, luego de que «Mami» ganara su combate en Elimination Chabmer y asegurara su lugar en el evento, donde se enfrentará a Jade Cargill por el Campeonato Femenil WWE. Sin embargo, a pesar de lo sucedido, no se ha perdido toda esperanza de que la luchadora japonesa participe en una de las dos noches de WrestleMania.

Precisamente, Bodyslam+ informó recientemtne que Iyo Sky está programada para formar parte del gran evento, luchando en un combate individual contra Asuka. Sin embargo, no está escrito en piedra, ya que al igual que otros planes de WrestleMania, la situación es inestable, y la referida fuente indica que existe mucho «apoyo interno» para que la WWE añada a Kairi Sane al combate para hacerlo una triple amenaza.

Iyo Sky, Kairi Sane y Asuka fueron compañeras de equipo en Damage CTRL, aunque su alianza terminó en septiembre del año pasado cuando Asuka y Sane traicionaron a Sky, quien eventualmente encontró refugio en Rhea Ripley. Desde entonces no ha habido mayor interacción entre ellas, lo cual ha sido con la intención de que el combate en WrestleMania luzca como una rivalidad fresca.