Se revela nombre de la nueva compañía tras venta de WWE

Durante la mañana del lunes posterior a WrestleMania 39, Endeavor y WWE anunciaron finalmente el acuerdo al cual llegaron por la venta de esta última. El acuerdo básicamente permitirá la creación de una nueva compañía que fusionará WWE y UFC, con Endeavor manteniendo la participación mayoritaria con el 51% de las acciones, dejando a los accionistas actuales de la WWE a cargo del 49% restante. También se indicó que la nueva empresa será cotizada en bolsa y estará valorada en 21 mil millones de dólares, y tendrá a Vince McMahon como directivo de la marca fusionada, mientras que Nick Khan seguirá siendo el Presidente de WWE.

Han surgido documentos recientemente presentados relacionados con la compañía fusionada de WWE y UFC. El documento completo de 550 páginas se hizo público este 12 de mayo de 2023 por parte de WWE, y entre los contenidos notables se encuentra un gráfico que brinda detalles cruciales para los accionistas existentes de WWE.

El gráfico especifica que cada accionista de las acciones ordinarias de WWE recibirá una acción pública de las acciones de la compañía recién fusionada por cada acción que posea actualmente. Adicionalmente, destaca que se prevé que las subsidiarias afiliadas a Endeavor posean el 51% del poder de voto en la empresa fusionada.

“Los accionistas de WWE recibirán una acción ordinaria de Clase A de New PubCo por cada acción ordinaria de WWE que posean. A partir del Cierre, se espera que las subsidiarias de Endeavour posean colectivamente el 51 % del poder de voto de New PubCo y el 51 % de los intereses económicos en HoldCo, mientras que los antiguos tenedores de valores de las acciones ordinarias de WWE posean indirectamente el 49 % de los intereses económicos en HoldCo. , 49% del poder de voto de New PubCo y 100% de la propiedad económica de New PubCo, en cada caso, sobre una base totalmente diluida. Por lo tanto, el valor de la contraprestación de la transacción que recibirán los accionistas de WWE en las Transacciones, incluida la fusión, dependerá del valor combinado de HoldCo y WWE en el momento efectivo.”

Además, se revela un documento enviado a la SEC, en donde se da a conocer el nuevo nombre de la compañía que resultará de la fusión entre WWE y UFC: New Whale Inc. Una vez que se concrete el proceso de fusión, pasará a cotizar en bolsa bajo el nuevo nombre.

Por otra parte, Brandon Thurston también publicó un gráfico en su cuenta de Twitter que muestra la nueva estructura corporativa de esta nueva empresa fusionada.

