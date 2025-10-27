En octubre del año pasado, Samantha Irvin sorprendió a todos anunciando su salida de WWE y las reacciones no se hicieron esperar, compartiendo emotivos mensajes en sus redes sociales. La presentadora, quien llevaba tres años en la compañía, se había ganado el corazón de los fanáticos, cautivándolos con sus icónicos anuncios de las entradas de Superestrellas como Gunther y Chelsea Green. Ricochet, su prometido desmintió que Irvin iba para AEW, sin descartar un posible regreso a la industria, aunque según sus propias palabras, esto no se dará sino hasta octubre de 2026, puesto que cuenta con una cláusula de no competición de 2 años, bastante inusual para las cláusulas estándar que se suelen manejar en la compañía.

► WWE y Samantha Irvin habían firmado un nuevo acuerdo

Si bien los fanáticos asumieron que Samantha Irvin dejó la compañía en 2024 para centrarse en su carrera musical, y que podría volver a la industria pronto si así lo deseara, esa no es la historia completa. Según Sean Ross Sapp durante una sesión de preguntas y respuestas en Fightful Select, Irvin firmó un nuevo contrato con la WWE a principios de 2024 que incluía un importante aumento salarial, pero también una enorme cláusula de no competencia de dos años que sigue vigente hasta octubre de 2026, como una medida por parte de la compañía para aprovechar al máximo su inversión haciendo que Irvin fuera más visible en televisión, enfocándola con frecuencia en las cámaras durante las transmisiones para intentar crear momentos virales, a pesar de que esta no quería continuar como anunciadora.

«Sí, creo que firmó un nuevo contrato a principios de 2024. Les dijo que ya no quería ser anunciadora del ring. Pero le ofrecieron un aumento salarial significativo».

“Pero con ese aumento de sueldo llega la WWE, ya sabes, obviamente intentando recuperar su dinero. Por eso viste la cámara en su cara y todo eso. Y luego, cuando la pusieron en su cara, eso provocó mucho acoso, críticas y todo eso. Pero intentaban crear momentos virales con eso”.

“Sacaron a muchos talentos —anunciadores— de gira y la pusieron a hacer más. Y, de todos modos, ella no quería hacer de anunciadora”.

“Y por lo que tengo entendido, se sintió muy halagada por el acuerdo, pero cuando lo aceptó, lo hizo con una cláusula de no competencia bastante considerable. Y esa cláusula ya está a mitad de su vigencia”.

“Dos años… lleva un año en eso. Y en ese momento, no creo que se planteara cambiar de empresa. Simplemente no quería ser comentarista ni nada por el estilo”.

“Pero quizás en octubre de 2026, estamos hablando de que represente a Ricochet o algo así”.

«Pero también, la WWE dijo que se fue para dedicarse a la música. Pero no fue así. Siempre se había dedicado a la música«.