Se revela motivo de la ausencia de Becky Lynch en Crown Jewel

Durante el episodio del 6 de octubre de WWE RAW, Becky Lynch cayó derrotada por Maxxine Dupri por un conteo fuera, y momentos después, durante un segmento tras bastidores, les dijo a los fans que necesitaba tiempo para «reevaluar», lo que llevó a muchos a preguntarse si había algo más con esta situación.

► Becky Lynch se tomará un merecido descanso

Precisamente, a pocas horas de Crown Jewel, pudimos conocer que Becky Lynch no hará el largo viaje a Perth, Australia, y según un informe reciente de Sean Ross Sapp en The Hump, la Campeona Intercontinental simplemente se está tomando un merecido descanso aprovechando que no está programada para el evento premium en vivo.

«Se está tomando un descanso de ese show, esos shows, porque no está programada para el evento premium en vivo. Pueden hacer que funcione. No hay razón para enviar gente allí solo para que estén allí».

«Eso es como un vuelo de 22 horas, hombre. Es un viaje duro. Tengo muchas ganas de ir a Australia, pero no quiero tomar ese vuelo. Al aterrizar, te sientes como si vivieras allí. Y luego tienes que volver a empezar. Son como 40 o 45 horas en total en un avión, contando el tiempo en el aeropuerto. Volverá en dos semanas, y punto.»

Tras hacer algunas apariciones regulares en televisión, parece que Becky Lynch se ahorrará más de 40 horas de vuelo considerando que por razones creativas no estará presente ni en Crown Jewel ni en el próximo episodio de RAW, que también se transmitirá dese Australia, y hace mucho sentido obviarle ese trajín, en especial cuando tiene a una niña pequeña en casa.