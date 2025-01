El veterano de los micrófonos, y comentarista líder de AEW, tanto en Dynamite como en Collision, Tony Schiavone, sorprendió recientemente debido a su ausencia en el show de ayer miércoles 08 de enero de 2025.

Muchos fans creyeron que había sido suspendido, debido a que Schiavone lanzó un duro tuit en contra del comentarista de NJPW, Chris Charlton, quien fue suspendido dos meses de NJPW luego de insultar al presidente de AEW, Tony Khan, durante el PPV AEWxNJPWxCMLL Wrestle Dynasty 2025, en un tuit que borró enseguida. Sin embargo, Dave Meltzer reveló el verdadero motivo en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio. Estas fueron sus palabras:

► Tony Schiavone estuvo ausente de Dynamite por motivos personales

«No estuvo en el show de esta noche, y no es nada grave ni algo por el estilo. Cuando no apareció, comenzaron a llegarme mensajes de gente diciendo: ‘Oh Dios mío, ¿lo suspendieron por ese mensaje de texto?’, pero simplemente fue una situación familiar. Está bien, y supongo que volverá el sábado para AEW Collision. No es algo por lo que alarmarse. Solo fue una situación familiar. Se perdió un show».

Aunque ha tenido algunos comentarios polémicos, Schiavone ha estado a la altura de su papel como la voz principal de AEW, luego de que Jim Ross pasara a ser comentarista especial debido a sus múltiples quebrantos de salud.