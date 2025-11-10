Se revela la pelea real de Liv Morgan y Mandy Rose

Una vez, durante una clase en la WWE, las luchadoras Liv Morgan y Mandy Rose se pelearon de verdad. Lo cuenta la ex-compañera de ambas Sonya Deville.

► Liv Morgan y Mandy Rose se pelearon

«Estamos en la clase de promos y estábamos haciendo un ejercicio llamado “pull-apart promo”. Es un simulacro de pelea separada: unas personas hacen de seguridad o intentan separarte de la otra chica, todo es actuado, y después tienes que hacer una promo justo al terminar.

Entonces están haciendo el pull-apart. Éramos Aliyah, Danielle Kamela y yo las tres personas encargadas de separarlas… Estoy en medio de las dos y al principio todo se siente normal. Luego empiezo a sentir el aire pasando junto a mi oreja y pienso: “Oye, están lanzando golpes de verdad.” Y entonces escucho que una de ellas dice: “¿Qué dijiste, perra?”

Miro alrededor — Aliyah ya no está. Danielle tampoco. Se fueron, porque ahora sí se volvió una pelea real, y yo quedé en medio. Estoy tratando de separarlas a las dos. Mandy tenía a Gionna del cabello, y Gionna tenía a Mandy del cabello, gritando y tirando golpes con todo. Finalmente, los chicos se lanzan al ring para ayudarme a separarlas. Logramos apartarlas. Salen del ring. Los entrenadores están gritando. [Matt] Bloom entra y todo el mundo está en pánico.

Mandy en ese entonces estaba muy orgullosa de que no usaba extensiones de cabello. Así que [Liv] se levanta y le dice: “¡Me jalaste el cabello!” Y Mandy responde: “¡Al menos el mío es real, perra!” Y ahí siguen, insultándose y gritándose de todo…

Los entrenadores entraron y dieron un gran discurso después. Creo que una golpeó un poco más fuerte de lo debido, y la otra reaccionó de inmediato«.