Se revela la fecha del posible regreso de Randy Orton

La última vez que los fans vieron Randy Orton fue en el episodio del 3 de octubre de SmackDown, donde hizo equipo con Cody Rhodes para enfrentarse a Bronson Reed y Bron Breaker. Las cosas no le fueron bien a Orton esa noche, ya que cayó derrotado y tras el combate, Reed lo atacó brutalmente con varios Tsunamis, lo que prácticamente lo sacó de la programación televisiva, y desde entonces no se ha sabido nada de él.

► Randy Orton volvería a SmackDown tras Survivor Series

Tras varias semanas de ausencia, Randy Orton podría estar finalmente de regreso a SmackDown, ya que en la página oficial de eventos de la WWE, «The Viper» aparecerá en la edición del 5 de diciembre de Friday Night SmackDown, que tendrá lugar en el Moody Center de Austin, Texas. Este será el primer SmackDown tras Survivor Series 2025, lo cual hace prever (salvo que WWE quiera dar una sorpresa) que no estará en el evento premium en vivo que se llevará a cabo en San Diego, California.

Desde el mes de octubre, Randy Orton se ha mantenido alejado del foco mediático, optando por pasar un tiempo junto a su familia. Recientemente se le vio disfrutando de unas vacaciones con su familia en Belice, dándole a su cuerpo un merecido descanso tras años de trabajo y desgaste. Ahora que Orton está anunciado para este 5 de diciembre, se especula mucho sobre el papel que podría desempeñar en las historias de fin de año de la WWE, así como durante la temporada del Royal Rumble.