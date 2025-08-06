Yoel Romero ya tiene fecha y oponente asegurados para su debut a puño limpio.

El mes pasado, Conor McGregor, copropietario de BKFC, dio la bienvenida oficialmente a Romero, de 48 años, a la plantilla de la promotora. Aunque ahora forma parte de BKFC, el ex aspirante al título de la UFC conserva la libertad de competir en MMA y colaborar con otras organizaciones como desee.

Aunque el «Soldado de Dios» sea la mayor atracción de BKFC en este momento, el fundador de la promoción, David Feldman, admitió previamente que muchos peleadores se retiraron tras confirmarse la llegada de Romero. Pero ahora, por fin tiene a alguien dispuesto a entrar al ring.

► Yoel Romero se enfrentará a otro debutante en BKFC 80

Hace unos días, BKFC anunció oficialmente que Yoel Romero debutará en boxeo a puño limpio en un combate de peso pesado contra otro debutante en BKFC 80, programado para el 12 de septiembre en el Hard Rock Casino de Hollywood, Florida. La próxima cartelera estará encabezada por una revancha de peso pesado entre Leonardo Perdomo y Arnold Adams.

Las peleas más recientes de Romero se llevaron a cabo bajo las singulares reglas del Campeonato de Boxeo Sucio de Mike Perry, donde consiguió victorias por nocaut sobre Duane Crespo en noviembre y Ras Hylton en marzo pasado. «Soldier of God» se separó de la UFC tras un intento fallido por el título de peso mediano contra Israel Adesanya en UFC 248 en marzo de 2020.

El ex medallista de plata olímpico se trasladó a Bellator, donde logró un récord de 3-2 y se ganó una oportunidad por el título de peso semipesado contra Vadim Nemkov. La etapa de Yoel Romero en Bellator concluyó en el evento cruzado PFL vs. Bellator en febrero de 2024, donde consiguió una victoria por decisión unánime sobre el aspirante al título de la UFC, Thiago Santos.

Por su parte, Doukas debuta en el BKFC con un récord profesional de 2-2 en MMA, con ambas victorias por nocaut. Su más reciente pelea de MMA tuvo lugar en abril de 2024 en Fierce FC 31, donde sufrió una derrota por sumisión en el segundo asalto ante Cole Shafer. El estadounidense también tiene un récord de 1-0 en boxeo profesional.