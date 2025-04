Un fascinante combate de peso welter ha sido confirmado como el evento principal de UFC Kansas City a finales de este mes.

Tras la noticia de que el ex campeón de peso semicompleto Jamahal Hill (12-3 MMA, 6-3 UFC) está lesionado y fuera de la pelea originalmente programada para el evento contra Khalil Rountree Jr. (13-6 MMA, 9-6 UFC), la UFC encontró rápidamente un nuevo evento principal para el 26 de abril.

Ian Machado Garry (15-1 MMA, 8-1 UFC) se enfrentará ahora a la estrella brasileña en ascenso Carlos Prates (21-6 MMA, 4-0 UFC) en un evento principal a cinco asaltos en el T-Mobile Arena de Kansas City, según confirmó la UFC el martes.

Machado Garry regresa a la acción por primera vez desde que sufriera la única derrota de su carrera hasta la fecha a manos de Shavkat Rakhmonov en el UFC 310 en septiembre. El irlandés fue superado durante 25 minutos por Rakhmonov, pero estuvo a punto de acabar con la estrella kazaja en el último asalto con una llave trasera. No cabe duda de que su cotización no ha decaído tras aquella derrota.

De hecho, al estar tan cerca de derrotar al llamado «hombre del saco» de la división, el dublinés consolidó su estatus como uno de los principales aspirantes del peso wélter y está sin duda al alcance de una oportunidad por el título en las 170 libras si ofrece otra impresionante actuación contra Prates.

Carlos Prates llega a este evento tras un excepcional año de debut en la UFC. Tras anunciar su llegada con una llamativa victoria por nocaut en el programa Contender Series de Dana White, «The Nightmare» encadenó cuatro nocauts consecutivos el año pasado para catapultarse a la clasificación del peso welter.

En un principio, Prates iba a enfrentarse a Geoff Neal en el UFC 314 la semana que viene, pero Neal tuvo que retirarse por lesión. La pelea contra Machado Garry es, sin duda, más importante, y la idea de ver a dos de los mejores golpeadores de la división enfrentarse sin duda entusiasmará a los aficionados de la UFC.

El evento supondrá la tercera visita de la promoción a Kansas City. Con el nuevo cabeza de cartel, la cartelera de peleas de UFC Kansas City incluye:

Ian Machado Garry vs. Carlos Prates

Anthony Smith vs. Zhang Mingyang

Giga Chikadze vs. David Onama

Michel Pereira vs. Abus Magomedov

Ikram Aliskerov vs. Andre Muniz

Randy Brown vs. Nicolas Dalby

Jimmy Flick vs. Matt Schnell

Evan Elder vs. Ahmad Hassanzada

Jaqueline Amorim vs. Polyana Viana

Cameron Saaiman vs. Malcolm Wellmaker

Chelsea Chandler vs. Joselyne Edwards