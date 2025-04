La campeona del peso gallo femenino de la UFC, Julianna Pena, intentará defender con éxito el cinturón contra Kayla Harrison en el evento co-principal de UFC 316 en Nueva Jersey el 7 de junio.

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, anunció la noticia el martes en Instagram Live como parte de una serie de enfrentamientos de la UFC 316.

Peña, de 35 años, se hizo con el título de las 135 libras por segunda vez el pasado mes de octubre con una controvertida victoria por decisión dividida sobre Raquel Pennington en el UFC 307. Instó a Amanda Nunes a salir de su retiro para una pelea trilogía, pero no cumplirá su deseo.

Pena, de 35 años, ya había ostentado el título en 2021 tras una sorprendente victoria sobre la campeona Amanda Nunes. Sin embargo, Pena sufrió una derrota por decisión unánime ante Nunes en su revancha al año siguiente.

Por su parte, Harrison, de 34 años, fue una incorporación muy esperada y emocionante a las filas de la UFC el año pasado, tras haber sido considerada ya una de las principales peleadoras de este deporte.

Harrison fue dos veces medallista de oro olímpica de judo y dos veces campeona del Grand Prix del peso ligero de la PFL.

Y Harrison ha demostrado que puede mantener ese nivel de forma también en la UFC, al conseguir dos victorias consecutivas el año pasado, una de ellas al someter a Holly Holm en su debut y otra al vencer a Ketlen Vieira por decisión unánime.

El combate entre Peña y Harrison será el coestelar de la cartelera del UFC 316, que estará encabezada por la revancha del título del peso gallo masculino entre Merab Dvalishvili y Sean O’Malley.

La última alineación para UFC 316 ahora incluye:

Campeón Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley – por el título de peso gallo

Campeón Julianna Peña vs. Kayla Harrison – por el título de peso gallo femenino

Mario Bautista vs. Marlon Vera

Shamil Gaziev vs. Serghei Spivac

Bruno Silva vs. Joshua Van

Azamat Murzakanov vs. Johnny Walker