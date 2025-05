Stephen «Wonderboy» Thompson está listo para regresar al octágono en el UFC Nashville a finales de este verano.

El exretador al título de peso wélter Thompson (17-8-1 MMA, 12-8-1 UFC) se enfrentará al prometedor contendiente brasileño Gabriel Bonfim (17-1 MMA, 4-1 UFC) en el evento, que tendrá lugar en el Bridgestone Arena el 12 de julio.

Thompson, actualmente en el puesto número 12 de la división de peso wélter de la UFC, buscará volver a la senda de la victoria tras una racha de malos resultados. El luchador de 42 años fue derrotado por Joaquin Buckley en el UFC 307 en su única aparición en 2024. Antes de eso, sufrió una derrota por sumisión ante Shavkat Rakhmonov en diciembre de 2023.

En total, Thompson ha perdido cuatro de sus últimas cinco peleas. Su victoria más reciente se produjo en diciembre de 2022, cuando derrotó a Kevin Holland.

Thompson, antiguo campeón mundial de kickboxing, firmó con la UFC en 2012. Tras perder ante Matt Brown en su segunda pelea, encadenó siete victorias consecutivas, entre las que se incluyen las conseguidas sobre Jake Ellenberger, Johny Hendricks y Rory MacDonald. Esa racha le valió una oportunidad por el título contra el entonces campeón Tyron Woodley en 2016.

Su primera pelea terminó en empate mayoritario, y Thompson perdió por poco la revancha por decisión mayoritaria cuatro meses después. Desde esa derrota, ha tenido un récord de 4-6 dentro del octágono.

Bonfim, que actualmente no está clasificado, llega a este combate tras una impresionante victoria por sumisión sobre Khaos Williams en febrero. Conocido como «Marretinha», Bonfim se ganó su contrato con la UFC al someter a Trey Waters con un estrangulamiento Von Flue en la Dana White’s Contender Series en 2022. Tres de sus cuatro victorias en la UFC han sido por sumisión.

El UFC Nashville estará encabezado por un enfrentamiento de pesos pesados entre Derrick Lewis (28-12 MMA, 19-10 UFC) y el invicto prospecto brasileño Tallison Teixeira (8-0 MMA, 1-0 UFC).

Combates confirmados para UFC Nashville

Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira

Calvin Kattar vs. Steve García

Chris Curtis vs. Max Griffin

Stephen Thompson vs. Gabriel Bonfim

Lauren Murphy vs. Eduarda Moura

Jake Matthews vs. Chidi Njokuani

Junior Tafa vs. Tuco Tokkos

Ateba Gautier vs. Robert Valentin

Vitor Petrino vs. Austen Lane

Fatima Kline vs. Melissa Martínez