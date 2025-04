Se han anunciado los eventos estelares y coestelares de UFC Fight Night 257, que se celebrará en Atlanta, Georgia, el sábado 14 de junio.

Encabezando la cartelera, el prometedor prospecto de peso wélter Joaquín Buckley (21-6 MMA, 11-4 UFC) se enfrentará al excampeón de las 170 libras, Kamaru Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC), en un combate a cinco asaltos.

Otra excampeona de la UFC estará en acción en el evento coestelar, ya que Rose Namajunas (13-7 MMA, 11-6 UFC) regresa para enfrentarse a Miranda Maverick (15-5 MMA, 8-3 UFC) en un intento por establecerse en el cuadro del título del peso mosca.

«Thug» Rose subió a 125 libras tras perder su título de peso paja ante Carla Esparza en 2022. Cayó en su debut en el peso mosca ante Manon Fiorot, pero se recuperó con victorias sobre Amanda Ribas y Tracy Cortez en 2024.

Tras su derrota ante Erin Blanchfield en su pelea más reciente, el pasado noviembre, una derrota que rompió una racha de dos victorias consecutivas para Namajunas, quien derrotó a Amanda Ribas y Tracy Cortez consecutivamente. Namajunas intentará volver a la senda del triunfo contra Maverick el 14 de junio.

Cuatro victorias consecutivas le otorgan a Maverick su enfrentamiento más destacado hasta la fecha contra una excampeona de la UFC. Ha ganado seis de sus últimos siete combates y viene de vencer por decisión unánime a Jamey-Lyn Horth en diciembre.

Miranda Maverick, 12ª en la clasificación de la división, seis puestos por debajo de Namajunas, verá una victoria como un paso clave para entrar en la conversación por el título.

Pelea confirmada hasta el momento para UFC Fight Night 257

Joaquín Buckley vs. Kamaru Usman

Miranda Maverick vs. Rose Namajunas

Alonzo Menifield vs. Oumar Sy

Tereza Bleda vs. Jamey-Lyn Horth

Andre Petroski vs. Edmen Shahbazyan

Cody Durden vs. José Ochoa

Mansur Abdul-Malik vs. Cody Brundage