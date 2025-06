Patricio «Pitbull» Freire ha sido contratado para su segunda aparición en pago por evento de la UFC en 2025.

Freire, un ex campeón en dos divisiones de Bellator, llega con un récord impresionante de 36 victorias y solo 8 derrotas en MMA. Aunque no logró consolidarse en la UFC todavía, su paso por Bellator dejó una huella clara.

En su carrera, ha demostrado ser un peleador muy completo, con una variedad de técnicas en pie y en el suelo. En su última pelea, intentará volver a la cima ante uno de los contendientes más peligrosos en la categoría peso pluma, el veterano Dan Ige, quien tiene un récord de 19 victorias y 9 derrotas en MMA, además de 11 victorias y 8 derrotas en UFC.

Ige es conocido por su agresividad y resistencia en la pelea, lo que siempre pone a prueba a sus oponentes. El combate entre Freire y Ige se ha convertido en uno de los enfrentamientos más esperados en el próximo evento de UFC. La pelea se llevará a cabo en el impresionante Smoothie King Center, en Nueva Orleans, el 19 de julio.

La pelea con Freire marcará la vigésima aparición de Ige en la UFC. El hawaiano se ganó su contrato con la UFC al someter a Luis Gómez en la temporada inaugural de la Dana White’s Contender Series en 2017.

«Ha comenzado el vigésimo campamento de pelea de la UFC», tuiteó Ige a principios de esta semana. «Nunca retrocedí ante un desafío. Siempre a un golpe de la grandeza».

El Smoothie King Center, en Nueva Orleans ha sido escenario de múltiples peleas importantes y siempre ofrece una gran atmósfera para los fanáticos del deporte. La pelea en sí promete ser una batalla intensa, con ambos peleadores buscando darlo todo para acercarse a una oportunidad por un cinturón u otros puestos destacados en la división.

La llegada de Freire a este evento es especial, ya que muchos esperan verlo en una pelea que lo pueda devolver a las peleas por el título en el futuro cercano. La pelea contra Ige será una buena prueba de su estado actual y su capacidad para mantenerse en la élite de su división.

La lucha será dura, con ambos peleadores tratando de imponer su estilo y buscar la finalización en cada oportunidad. Los fanáticos y expertos están atentos a este duelo, que puede marcar un paso importante en la carrera de ambos. Sin duda, el UFC 318 será uno de los eventos más emocionantes del año, con peleas que dejan huella y movimientos que podrían cambiar el rumbo en varias divisiones.

Este evento en particular será todavía más interesante porque estará encabezado por una pelea por el título BMF, que siempre genera mucha expectativa. Max Holloway y Dustin Poirier serán los encargados de cerrar la noche, dos luchadores con historias llenas de batallas memorables y mucha historia en el deporte.

La pelea por el cinturón BMF ya tiene su propia historia, pues generalmente involucra a peleadores que buscan demostrar quién es el más dominante y con la mejor capacidad de terminar las peleas. La combinación de estos dos encuentros promete una noche llena de acción, drama y momentos épicos para los fanáticos del MMA.

Peleas confirmadas para UFC 318

Max Holloway vs. Dustin Poirier

Brendan Allen vs. Marvin Vettori

Islam Dulatov vs. Adam Fugitt

Amanda Ribas vs. Tabatha Ricci

Patricio Freire vs. Dan Ige

Ikram Aliskerov vs. Brunno Ferreira

Neil Magny vs. Gunnar Nelson

Vinicius Oliveira vs. Kyler Phillips

Nicolle Caliari vs. Carli Judice

Jimmy Crute vs. Marcin Prachnio