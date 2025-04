La próxima pelea del ex campeón del peso welter Kamaru Usman será contra Joaquin Buckley en el evento principal de UFC On ESPN 69 en Atlanta, Georgia, el 14 de junio.

Usman, de 37 años, llega a esta pelea en la inusual posición de haber perdido sus últimas tres peleas consecutivas, a pesar de haber ganado sus 15 peleas anteriores en la UFC, incluyendo cinco defensas exitosas del título de peso wélter.

La primera derrota de Usman en la UFC se produjo en 2022, cuando parecía a punto de derrotar a Leon Edwards en las tarjetas de puntuación hasta que su rival le propinó una patada perfecta en la cabeza en el último minuto de la pelea para noquearle y hacerse con el título.

Edwards venció a Usman por decisión mayoritaria en la revancha de 2023, y ese mismo año Usman subió a la categoría de peso medio y se enfrentó a Khamzat Chimaev, con el que perdió por otra decisión mayoritaria.

Ahora, más de 18 meses después de esa última pelea, «La pesadilla nigeriana» regresa para enfrentarse a Buckley, de 30 años, que ha luchado hasta alcanzar el puesto número 6 de la clasificación de las 170 libras gracias a una racha de seis victorias consecutivas en los dos últimos años.

Esa racha incluye cuatro victorias por la vía de los golpes, y sobre algunos rivales notables, como Vicente Luque, Stephen Thompson y, más recientemente, Colby Covington, en el último evento de la UFC del año pasado.

Usman vs. Buckley encabeza un UFC On ESPN 69 que aún está en sus fases iniciales, pero que también contará con una pelea entre Rose Namajunas y Miranda Maverick.

Peleas confirmadas hasta el momento para UFC Fight Night 257

Joaquín Buckley vs. Kamaru Usman

Miranda Maverick vs. Rose Namajunas

Alonzo Menifield vs. Oumar Sy

Tereza Bleda vs. Jamey-Lyn Horth

Andre Petroski vs. Edmen Shahbazyan

Cody Durden vs. José Ochoa

Mansur Abdul-Malik vs. Cody Brundage