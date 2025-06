La pelea de peso semicompleto entre Johnny Walker y Zhang Mingyang ha sido anunciada como el evento principal de UFC Fight Night 257, que se celebrará en Shanghái, China, el 23 de agosto.

Walker (21-9 MMA, 7-6 UFC) vuelve a la acción por primera vez desde que sufrió una devastadora derrota por KO en el primer asalto ante Volkan Oezdemir en junio de 2024. Antes de eso, el brasileño se enfrentó dos veces al actual campeón de 205 libras, Magomed Ankalaev: la primera pelea terminó en empate, mientras que Ankalaev ganó la revancha por parada en enero.

El peleador brasileño de 33 años, llega a esta pelea bajo presión tras haber sufrido dos derrotas consecutivas por KO en sus dos apariciones en el octágono el año pasado, tras haber sido noqueado a mitad del segundo asalto en un enfrentamiento con Magomed Ankalaev, seguido de una derrota por KO en el primer asalto ante Volkan Oezdemir. La victoria más reciente de Walker fue contra Anthony Smith cuando la UFC visitó Charlotte, Carolina del Norte, hace más de dos años.

Más de un año después de esa última derrota, Walker se enfrenta ahora a Mingyang, de 26 años, que llegó a la UFC tras ganar por KO en la serie Road To UFC en 2022. Una lesión lo mantuvo fuera durante un año, pero en 2024 retomó donde lo había dejado, con victorias en el primer asalto sobre Brendson Ribeiro (KO) y Ozzy Diaz (TKO), y comenzó este año con otra victoria por TKO en el primer asalto sobre Anthony Smith.

Mingyang (19-6 MMA, 3-0 UFC) ha tenido un recorrido perfecto en el octágono desde que debutó en la UFC a principios de 2024. Conocido como «Mountain Tiger», ha conseguido sus 19 victorias profesionales en el primer asalto, incluidas las victorias en la UFC sobre Brendson Ribeiro, Ozzy Diaz y Anthony Smith.

Walker vs. Mingyang encabezará un evento que supone el regreso de la UFC a Shanghái por primera vez desde Michael Bisping vs. Kelvin Gastelum en 2017, y que también incluirá un combate coestelar entre Brian Ortega y Aljamain Sterling, mientras que Sergei Pavlovich vs. Waldo Cortes-Acosta también ha sido confirmado para el evento.

Peleas confirmadas para UFC Fight Night 257:

Johnny Walker contra Zhang Mingyang

Brian Ortega vs. Aljamain Sterling

Waldo Cortés-Acosta contra Sergei Pavlovich

Diyar Nurgozhay contra Uran Satybaldiev

Charles Johnson contra el solitario Kavanagh

Bruna Brasil vs. Ming Shi

Michel Pereira vs. Marco Tulio

Kevin Borjas vs. Su Mudaerji