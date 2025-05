Este verano se avecina un gran evento principal de la UFC. La estrella de los pesos pesados Derrick Lewis encabezará un UFC Fight Night frente al promocional de segundo año Tallison Teixeira. Se espera que el evento tenga lugar el 12 de julio en el Bridgestone Arena de Nashville.

Lewis (28-12 MMA, 19-10 UFC) no ha competido desde mayo de 2024 cuando derrotó a Rodrigo Nascimento por TKO en la tercera ronda (y luego procedió a la luna de la multitud). La victoria fue la segunda de Lewis en tres peleas. Estaba programado para pelear en noviembre contra Jhonata Diniz, pero se retiró el día de la pelea por enfermedad.

Tallison (8-0 MMA, 1-0 UFC) hizo una declaración en su debut en la UFC cuando se deshizo rápidamente de Justin Tafa con un TKO a los 35 segundos. Con esta victoria, Tallison, quién es uno de los peleadores más altos en UFC, mantiene su tasa de victorias del 100%, con siete nocauts y una sumisión.

UFC Nashville marca el regreso de la promoción a la capital de Tennessee después de su último arribo allí en agosto de 2023. Ese evento fue encabezado por Cory Sandhagen, quien obtuvo una decisión unánime sobre Rob Font.

La última alineación de UFC Nashville incluye:

Derrick Lewis vs. Tallison Teixeira

Fatima Kline vs. Melissa Martinez

Austen Lane vs. Vitor Petrino

Eduarda Moura vs. Lauren Murphy