El ex campeón de peso gallo de la UFC Cody Garbrandt está listo para regresar al octágono el próximo mes.

Después de más de un año al margen, Garbrandt (14-6 MMA, 9-6 UFC) está programado para enfrentarse a Raoni Barcelos (19-5 MMA, 8-4 UFC) cuando el UFC regrese a Atlanta, Georgia, el 14 de junio.

La última vez que se vio a «No Love» en acción fue en el UFC 300, en abril del año pasado, donde sufrió una derrota por sumisión ante el ex campeón del peso mosca de la UFC Deiveson Figueiredo. Más tarde, el luchador de 33 años se enfrentó a Miles Johns en varias ocasiones, pero se vio obligado a retirarse debido a una lesión.

Garbrandt disfrutó de un ascenso meteórico al estrellato, ganando sus primeras diez peleas profesionales, una racha que culminó con una espectacular actuación contra Dominick Cruz en 2016 para reclamar el título de peso gallo de la UFC.

Perdió el cinturón en su siguiente salida por nocaut contra su ex compañero de equipo T.J. Dillashaw y pasó a perder cuatro de sus siguientes cinco peleas, marcando una dramática caída en desgracia.

Un par de victorias sobre Trevin Jones y Brian Kelleher en 2023 parecían señalar un resurgimiento de Garbrandt, pero la derrota ante Figueiredo en UFC 300 -y los posteriores contratiempos por lesión- detuvieron ese impulso.

Barcelos regresa por primera vez desde su impresionante actuación en el UFC 311 en enero, donde dominó al hasta entonces invicto aspirante Payton Talbott durante tres asaltos en el Intuit Dome de Anaheim, California. El veterano brasileño buscará su tercera victoria consecutiva cuando se enfrente a Garbrandt.

El evento del 14 de junio en el State Farm Arena de Atlanta estará encabezado por un enfrentamiento de alto riesgo en el peso welter entre el ex campeón Kamaru Usman y el prometedor aspirante Joaquin Buckley.

El combate de los pesos semipesados entre Paul Craig y Rodolfo Bellato, que se retiró del evento del pasado fin de semana en el UFC Apex debido a problemas de salud de Bellato, también se ha programado para Atlanta. Mientras que Rose Namajunas se enfrenta a Miranda Maverick junto con una batalla de ex ganadores de TUF mientras Michael Chiesa pelea contra Court McGee.

Pelea confirmada para UFC Atlanta

Kamaru Usman vs. Joaquin Buckley

Rose Mamajunas vs. Miranda Maverick

Alonzo Menifield vs. Oumar Sy

Edmen Shabazyan vs. Andre Petroski

Cody Brundage vs. Abdul Mansur-Malik

Michael Chiesa vs. Court McGee

Cody Garbrandt vs. Raoni Barcelos

Ricky Simon vs. Charles Jourdain

Paul Craig vs. Rodolfo Bellato

Jamey-Lyn Horth vs. Tereza Bleda

Cody Durden vs. Jose Ochoa

Phil Rowe vs. Ange Loosa