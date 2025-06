La pelea de peso pluma entre Brian Ortega y Aljamain Sterling será el evento coestelar del próximo UFC Fight Night 257, que se celebrará en Shanghái (China) el 23 de agosto.

El evento, que se celebrará en el Mercedes-Benz Arena, estará coestelarizado por el ex campeón de peso gallo de la UFC Aljamain Sterling, quién se enfrentará al ex aspirante al título de peso pluma Brian Ortega en un combate de 145 libras.

La última pelea del Ortega, de 34 años, fue contra Diego Lopes en el evento Noche UFC celebrado en el Sphere de Las Vegas el pasado mes de septiembre, en la que sufrió una derrota por decisión unánime. A principios de año, Ortega había derrotado a Yair Rodríguez mediante un estrangulamiento triangular con el brazo, pero si lo miramos con un poco más de perspectiva, el antiguo aspirante al título solo ha ganado dos de sus últimas seis peleas.

Sterling, de 35 años, tuvo una larga y exitosa carrera en el peso gallo, en la que logró una racha de nueve victorias consecutivas, además de ganar el título y defender el cinturón en tres ocasiones. Sin embargo, tras perder el título por K.O. técnico ante Sean O’Malley, decidió pasar al peso pluma y comenzó con una victoria por decisión unánime sobre Calvin Kattar en el UFC 300 del año pasado, pero perdió en las tarjetas ante Movsar Evloev a finales del año pasado.

Ortega vs. Sterling se une a UFC Fight Night 257 como preludio de un evento principal de peso semicompleto en el que Johny Walker peleará contra Zhang Mingyang, en el regreso de la promoción a Shanghái por primera vez en más de siete años.

Peleas confirmadas para UFC Fight Night 257:

Johnny Walker contra Zhang Mingyang

Brian Ortega vs. Aljamain Sterling

Waldo Cortés-Acosta contra Sergei Pavlovich

Diyar Nurgozhay contra Uran Satybaldiev

Charles Johnson contra el solitario Kavanagh

Bruna Brasil vs. Ming Shi

Michel Pereira vs. Marco Tulio

Kevin Borjas vs. Su Mudaerji