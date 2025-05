Se revela estelar y co-estelar de UFC 317 en la IFW

El ex campeón del peso pluma de la UFC Ilia Topuria peleará contra Charles Oliveira por el título vacante del peso ligero en el UFC 317 durante la Semana Internacional de la Lucha que se celebrará en Las Vegas el 28 de junio.

La pelea se programó inmediatamente después de que Islam Makhachev optara por dejar vacante el título de las 155 libras para perseguir su ambición de ser campeón de dos divisiones luchando contra el recién coronado campeón del peso welter, Jack Della Maddalena, en una fecha futura aún por confirmar.

Este es el plan de Topuria, de 28 años, que en febrero dejó vacante el título del peso pluma para luchar por el cinturón del peso ligero, con la intención de enfrentarse a Makhachev.

Sin embargo, tras meses de especulaciones, Makhachev ha decidido que la oportunidad de luchar por el título del peso welter es más atractiva en este momento de su carrera, por lo que Topuria se enfrentará en su lugar al ex campeón Oliveira.

Topuria ocupa actualmente el puesto número 3 en la lista de la UFC de los pesos por libra, después de encadenar una racha de ocho victorias consecutivas en el peso pluma de la promoción, que ampliaron su récord de imbatibilidad hasta un perfecto 16-0.

Por el camino, Topuria derrotó por KO al campeón Alexander Volkanovski para hacerse con el título a principios de 2024, y también derrotó por KO al ex monarca de la división Max Holloway ese mismo año.

En cuanto a Oliveira, ha obtenido resultados mixtos desde que fue despojado del título de las 155 libras por perder el peso antes de una pelea con Justin Gaethje en 2022.

Oliveira vencería a Gaethje por sumisión en el primer asalto la noche siguiente, pero luego perdió ante Islam Makhachev en una pelea por el título vacante más tarde ese año.

Luego volvió a la senda de la victoria con una victoria por nocaut técnico sobre Beneil Dariush, pero perdió por decisión dividida ante Arman Tsarukyan en una eliminatoria por el título hace un año, antes de volver a la pista con una victoria por decisión unánime contra Michael Chandler en noviembre.

Todo parece indicar que Topuria vs. Oliveira será el combate principal del UFC 317, que también contará con una pelea por el título del peso mosca entre Alexandre Pantoja y Kai Kara-France, así como los combates Beneil Dariush vs. Renato Moicano, Brandon Royval vs. Manel Kape y Paulo Costa vs. Roman Kopylov.

Peleas confirmadas para UFC 317 hasta el momento

Charles Oliveira contra Ilia Topuria – por el título vacante de peso ligero

Campeón Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-France – por el título de peso mosca

Paulo Costa contra Roman Kopylov

Beneil Dariush vs.Renato Moicano

Jhonata Diniz vs.Justin Tafa

Brandon Royval contra Manel Kape

Jack Hermansson contra Gregory Rodrigues

Viviane Araujo vs.Tracy Cortez