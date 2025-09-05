Conforme a lo que ya se rumoraba, las estrellas de la WWE, Roman Reigns y Cody Rhodes, están listos para comenzar el rodaje de sus papeles en la película de «Street Fighter», y por ello, han sido apartados de la programación de la compañía con la finalidad de que ambas superstrellas puedan participar de las grabaciones.

► Street Fighter se estrenará en el 2026

La película de Street Fighter está cobrando impulso y recientemente Paramount Pictures y Legendary han confirmado que la película se estrenará el 16 de octubre de 2026 y que la producción ya está en marcha en Australia. Además reveló el elenco que protagonizará la nueva adaptación del famoso videojuego, incluyendo a Roman Reigns, quien interpretará a Akuma, y a Cody Rhodes, quien aparecerá como Guile.

La película está ambientada en 1993 y sigue a Ryu, interpretado por Andrew Koji, y Ken, interpretado por Noah Centineo, mientras son reclutados por Chun-Li, Callina Liang, para el Torneo Mundial de Guerreros. Tras el torneo se esconde una trama más amplia que involucra a varios luchadores, incluyendo los personajes interpretados por Reigns y Rhodes. El reparto también incluye a Jason Momoa como Blanka, 50 Cent como Balrog y David Dastmalchian como M. Bison, entre otros. Kitao Sakurai dirige el proyecto.

El rodaje comenzó el 18 de agosto de 2025. Contaban con un set de producción abierto, por lo que las estrellas podían entrar y salir según las necesidades, facilitándoes el trabajo a las estrellas de la WWE. Esta es la primera adaptación del popular videojuego tras aquella que vio a la luz en 1994, en aquella película que protagonizaron Jean-Claude Van Damme y Raul Julia.

The American Nightmare no participó en el Clash in Paris PLE del fin de semana y, de hecho, no ha luchado en casi un mes; su último combate fue en la edición del 8 de agosto de WWE SmackDown, donde fue atacado por Drew McIntyre, quien lo puso contra la mesa de comentaristas, quedando fuera de combate. Reigns, al igual que Rhodes, aparentemente también fue descartado de la televisión en Clash en París, donde Bron Breaker y Bronson Reed lo atacaron tras lograr la victoria en el combate abridor del evento