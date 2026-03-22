Tras cuatro años alejada del ring, Brie Bella regresó a la WWE durante el Royal Rumble Femenil de este año, y fue muy bien recibida por el público de Arabia Saudita. En el combate, logró una eliminación sobre Lyra Valkyria antes de que terminara siendo sacada del ring gracias a Lash Legend, pero luego se reveló que formaría parte (de manera regular) de Monday Night Raw y ya dejó claras sus intenciones de ir por el Campeonato Femenil de Parejas junto a su hermana Nikki, algo que precisamente intentaron el pasado viernes en SmackDown, aunque perdieron frente a Nia Jax y Lash Legend.

► Nikki y Brie Bella estarán hasta el 2028

Pese a no lograr el Campeonato Femenil de Parejas, las miembros del Salón de la Fama WWE, Nikki y Brie Bella, no pierden el enfoque, considerando que todavía estarán un buen tiempo con la compañía. De hecho, el dúo ha anunciado en la reciente edición de su programa de YouTube que sus nuevos contratos permanecerán vigentes hasta 2028, presumiblemente hasta el Royal Rumble de ese año. Y aunque son cautelosamente optimistas de que recibirán el mismo trato previo a su despedida ceremonial que el que recibieron recientemente John Cena y AJ Styles, no se hacen ilusiones.

«No creo que tú y yo lo consigamos nunca, pero me encantaría. Porque sé que el contrato que firmamos fue por dos años, empezando por Royal Rumble. Y… sé dónde estoy, y aquí se acaba. Ese será el final para mí y para nosotras.»

«Quiero tener algunos de mis mejores combates. Quiero divertirme mucho. Pero quiero tener un momento icónico en el que… pueda mirar atrás y decir: ‘¡Guau, fueron dos años increíbles!’. Lo logramos. No quiero irme con la duda de qué hubiera pasado si….»

Las Bella Twins tendrán una última etapa en la WWE, donde seguramente buscarán retirarse en sus propios términos, y el primer objetivo que buscan parece algo coherente, considerando que el Campeonato Femenil de Parejas no existía cuando ellas decidieron retirarse en el pasado. Ahora, tras los eventos del reciente WWE SmackDown, Nikki y Brie tendrán la oportunidad de enfrentarse a Flair y Bliss en el próximo episodio de la marca azul.