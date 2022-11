Todavía faltan varios meses para WWE Money in the Bank, pero ya circula por las web especializadas y redes sociales un rumor sobre un posible ganador de la lucha de escaleras por el preciado maletín. El rumor, ciertamente, sorprende a propios y extraños ya que parece ser que el ganador elegido sería L.A. Knight, pudiendo así conseguir una lucha por un campeonato de su elección, aunque por otro lado, Fightful Select informa que ni siquiera se ha discutido como un posible ganador.

► Rumores y más rumores…

También se ha rumoreado que las luchas de escaleras de Money in the Bank podrían volver a WrestleMania, en lugar de tener lugar en su propio evento independiente, ya que Triple H quiere alejarse de los eventos temáticos como Money in the Bank (MITB), Tables, ladders and chairs (TLC) o Hell in a Cell (HIAC).

El informe de Fightful señaló que varios miembros del equipo creativo de WWE y superiores de la compañía declararon que, si bien la idea no es imposible, nada ha llegado a sus escritorios hasta ahora.

«Me gusta LA Knight, pero ni siquiera tenemos planes definitivos en todos los ámbitos durante meses, y mucho menos el Money in the Bank del próximo año. Si nos inclináramos por LA Knight desde un principio no habría sido tan difícil tomar la decisión que hemos tomado con Austin Theory. Nunca lo he oído su nombre en la misma conversación que Money in the Bank. No es que no pudiera suceder, porque es un gran talento, pero no se ha discutido».

En la actualidad, LA Knight tiene una incipiente rivalidad con Bray Wyatt que parece que podría llevar a este a tener su primera lucha de regreso a WWE después de más de un año de ausencia. El pasado viernes en SmackDown vimos a LA Knight abofetear a Bray Wyatt y ya sabemos que cuando se trata del ex miembro de la Familia Wyatt, nada sale gratis.

LA Knight ya ha conseguido otra serie de logros en WWE que podríamos decir «mayores» que ganar el Money in the Bank o al menos más raros, a que estando en NXT mantuvo una rivalidad con Cameron Grimes que le llevó a conquistar el Campeonato del Millón de Dólares que hiciera famoso Ted DiBiase en los años noventa. Pero igual que llegó se fue y solo pudo disfrutar de él un par de meses para desaparecer de la televisión sin previo aviso.

LA Knight es un veterano talento en el que se puede confiar tanto dentro como fuera del ring, tanto atléticamente como al micro y tiene todas esas cualidades que hacen que una compañía como WWE le de la confianza, la oportunidad y las plenas garantías que rara vez comparte con un talento si no es considerado «elegido».