Se revela el cartel para Sareee-ISM IX

La luchadora japonesa independiente Sareee, dio los pormenores para el siguiente evento bajo su producción Sareee-ISM IX.

► Se realizará Sareee-ISM IX

«Sareee-ISM IX» se llevará a cabo el 10 de noviembre en el Shinjuku FACE de Tokio; este evento contará con la participación de varias luchadoras de la escena profesional japonesa.

Mediante una conferencia de prensa, Sareee reveló el cartel completo para dicha función.

El combate estelar para esta novena edición será protagonizado por Sareee y Suzu Suzuki de Stardom contra Chihiro Hashimoto de Sendai Girls y Natsupoi de Stardom.

El cartel completo queda así:

Sareee produce «Sareee-ISM IX», 10.11.2025

Tokyo Shinjuku FACE

1.- Yurika Oka vs. Selene Misora

2.- Chi Chi y Miku Kanae vs. Akira Kurogane y Ranna Yagami

3.- Nightshade y VENY vs. Bozilla y Kaoru Ito

4.- Sareee y Suzu Suzuki vs. Chihiro Hashimoto y Natsupoi

En estos últimos meses, Sareee ha tenido gran actividad. El fin de semana la luchadora reapareció con Marigold en la magna función «Gran Destiny 2026» y al día siguiente se presentó con Stardom en su evento «Nighter in Korakuen». Su presencia es constante en varias empresas femeninas; es campeona de Parejas en Marvelous junto con Takumi Iroha y Campeona Mundial Sukeban.