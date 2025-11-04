El misterio volvió a envolver a los fanáticos de la lucha libre luego de que Penta y Rey Fénix compartieran una imagen que dejó a todos los fans haciendo conjeturas sobre su futuro.

El post en redes sociales contiene el número “521” y unas coordenadas que conducen directamente a la Arena Guadalajara, recinto donde se llevará a cabo Guerra de Titanes 2025 el próximo 10 de diciembre.

► ¿Qué significa el mensaje de Penta y Rey Fénix?

El detalle no pasó desapercibido: 521 días es el tiempo exacto desde su última lucha en pareja el 17 de julio de 2024 en AEW Rampage. Desde entonces, los Lucha Brothers siguieron caminos distintos, pero la publicación conjunta levantó sospechas.

► El mensaje que encendió las redes

El misterioso mensaje generó especulaciones inmediatas entre los seguidores, quienes interpretaron la publicación como una señal del regreso de los hermanos a México. Aunque no existe confirmación oficial, los comentarios en redes reflejan la expectativa por volver a verlos juntos tras más de un año separados.

Algunos fans incluso apuntan a que podrían protagonizar un reencuentro dramático en el evento Guerra de Titanes, reviviendo la magia de una de las duplas más queridas del circuito internacional.

► Una historia marcada por éxitos y separaciones

Su paso por AEW dejó combates memorables y títulos en pareja, pero también lesiones y pausas forzadas. Rey Fénix se alejó del ring por una lesión en 2025, mientras Penta continuó activo en funciones independientes. Su posible regreso en AAA no solo sería un homenaje a su trayectoria, sino también el renacer de una alianza que marcó época.