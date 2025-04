La victoria de Alexander Volkanovski sobre Diego Lopes en el UFC 314 el sábado por la noche tuvo un precio, ya que posiblemente sufrió una fractura en la mano durante el combate a cinco asaltos por el título de peso pluma.

A pesar de la lesión, Volkanovski se aseguró una victoria por decisión unánime con puntuaciones de 49-46, 49-46 y 48-47, recuperando el cinturón de las 145 libras. El entrenador de Volkanovski, Joe López, habló sobre la posible lesión en una entrevista reciente con Submission Radio.

«Podría haberse roto la mano», dijo el entrenador de Volkanovski, Joe López, a Submission Radio. «Todavía tenemos que hacerle una radiografía. Así que sí se lastimó la mano.

«Fue al principio de la pelea, creo. Usted lo sabe. Ya sabes, Alex no dijo nada hacia. Fue justo al final. Él estaba diciendo, ‘mira, creo que me rompí la mano.’ No recuerdo en qué ronda. Pero sí, tiene un poco de dolor en el pie y, sí, sólo los golpes y moretones después de tener una guerra, ya sabes, una guerra de cinco asaltos con el guerrero, ¿sabes? »

Si se ha roto la mano, es probable que Volkanovski pierda las esperanzas de un rápido regreso al octágono, después de haber sugerido tras su última victoria que le hubiera gustado pelear con Movsar Evloev en los próximos meses y luego tal vez con Yair Rodríguez en Noche FC en septiembre.

Por el momento, sin embargo, parece que la estrella se fija en los aspectos positivos, admitiendo que pasar por algunos momentos difíciles en la pelea con Lopes fue una inyección de confianza.

«Creo que me alegré de haber sido capaz de recibir golpes», dijo Volkanovski en su canal de YouTube. Si salía ahí fuera y no recibía golpes y ponía a prueba mi mentón, sacaba mucho más provecho de ello». Eso es un montón de preguntas para todo el mundo y para mí mismo.

«¿Va a salir a por todas en cuanto te toquen? No fue el caso, así que estuvo bien. Estuvo bien dar un poco de guerra, pasar por un poco de adversidad y recuperarme», continuó. «No rehuyo la adversidad. Esa pelea tuvo un poco de eso».