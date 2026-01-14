Se realiza evento en pro de Shinjiro Otani

Con la participación de varios luchadores de la escena profesional japonesa, se llevó a cabo «Happy New Year & Shinjiro Otani Aid ~ Stand Up Again And Again 2026«, función en apoyo a Shinjiro Otani.

► «Happy New Year & Shinjiro Otani Aid ~ Stand Up Again And Again 2026»

Tochigi Pro fue la encargada de coordinar la función que se llevó a cabo en el Tokyo Korakuen Hall. Otani sufrió una lesión de cuello durante una lucha en abril de 2022. Sufrió una grave lesión de la médula espinal cervical y se vio obligado a tomar un largo descanso. Tres años y nueve meses después, continúa trabajando duro en su rehabilitación.

Mediante un video, Otani envió un saludo de año nuevo y confirmó que continúa con su rehabilitación, tal como lo prometió desde que ocurrió su accidente.

El evento de Año Nuevo en el Korakuen Hall, que Otani siempre ha defendido, se celebró ese día como un evento de apoyo a él. Se celebraron cinco combates, con luchadores vinculados a Otani, como Ryuichi Takaiwa y Kohei Sato, quienes se enfrentaron en intensos combates para mostrarle su apoyo.

Tras finalizar todos los combates, apareció Naohiro Hoshikawa, quien ejerció de animador del evento. Hoshikawa, exmiembro de ZERO-ONE, se unió al equipo tras su combate inaugural en marzo de 2001. En octubre de 2004, sufrió una grave lesión por un hematoma subdural agudo durante un combate y, al igual que Otani, se encuentra en rehabilitación.

Hoshikawa, quien apareció en silla de ruedas, entró al ring entre los gritos de la afición. Hoshikawa saludó a los presentes. Entonces apareció Naomichi Marufuji, reuniendo a los dos luchadores que se enfrentaron en el primer combate del encuentro inaugural de ZERO-ONE.

Los resultados completos son:

«HAPPY NEW YEAR y SHINJIRO OTANI AID ~ STAND UP AGAIN, NO MATTER HOW MANY TIMES»,

01.01.2026

Tokyo Korakuen Hall

750 Espectadores – No Vacancy

1. 2026 Korakuen Hall First Match: Ryo Hoshino, Yuya Susumu, Joji Otani y Shouta Kofuji vencieron a Hajime, Kapii, Daiki Shimomura y Gaia Hox (13:03) con un Cancun Tornado de Hoshino sobre Hajime.

2. Revive «Legend of the Destructive King«: KAMIKAZE, Tatsuhito Takaiwa, Fuminori Abe y Shota Takanishi vencieron a Rikiya Fudo, Tetsuhiro Kuroda, Ippanjin Munenori Sawa y Tengu Kaiser (9:24) con un Octopus Hold de Abe sobre Sawa.

3. Shoki Kitamura Return Match: Aja Kong, Yuya Aoki y Tatsuya Hanami vencieron a Shoki Kitamura, Takumi Baba y Takumi Saito (18:10) con un Kesagiri Chop de Aoki sobre Kitamura.

4. New Year Otoshidama Special Singles Match: Sareee venció a MIRAI (13:23) con la Uranage.

5. New Year Otoshidama Special Tag Match: Tsugataka Sato y Kohei Sato vencieron a Satsuki Nagao y Mizuki Watase (23:04) con un Piledriver de Sato sobre Nagao