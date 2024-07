Hay muy malas noticias para la Superestrella WWE, Johnny Gargano. Y es que, en las últimas horas, se ha podido saber que el restaurante de su familia, ubicado en Cleveland, Ohio, resultó casi totalmente destruido a causa de un incendio.

El restaurante se llamaba Gargano’s Restaurant & Catering, y fue administrado por su padre Frank Gargano durante décadas. Las llamas lo incendiaron en la noche de ayer domingo. Por fortuna, ni el papá de Gargano, ni ninguno de sus familiares o empleados resultaron heridos, aunque hay que lamentar que un bombero sufrió una lesión leve en la espalda.

El Departamento de Bomberos de Cleveland logró controlar el fuego, pero una rotura en una tubería de agua complicó las cosas e hizo que el incendio tomara fuerza de nuevo, haciendo que el techo del restaurante se incendiara, se derrumbara y el edificio finalmente colapsara y quedara como pérdida total.

https://twitter.com/ClevelandFire/status/1815233654668337344

Gargano, quien es mitad de los Campeones de Parejas WWE junto a Tommaso Ciampa, compartió el siguiente sentido mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter, para hablar de la situación:

I figured I should touch on this because people are finding out, and I know a lot of wrestling fans were looking forward to going to my Dad's restaurant when they were in Cleveland for Summerslam.

Last night, there was a fire, and my Dad's restaurant was badly damaged. I'm… pic.twitter.com/tQnWFATfR6

